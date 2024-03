OVO SU BILE POSLEDNJE REČI PATRIJARHA PAVLA! 12 godina nakon njegove smrti medicinska sestra otkrila šta joj je rekao PRED SMRT

Posle 12 godina od smrti srpskog patrijarha, Mara Tešić, glavna medicinska sestra na VMA u Beogradu, otkrila je njegove poslednje reči

Posle 12 godina od smrti najvoljenijeg srpskog patrijarha Pavla, Mara Tešić, glavna medicinska sestra u centralnim apartmanima Vojnomedicinske akademije u Beogradu, konačno je odlučila da progovori o poslednjim danima života poštovanog patrijarha.

Godine 2021., otkrila je javnosti detalje koji su do tada bili nepoznati - kako je patrijarh Pavle provodio svoje poslednje trenutke.

Ova medicinska radnica koja je tokom svog dugogodišnjeg iskustva u radu sa pacijentima dobila i orden, za nju su najveće nagrade poznanstva sa patrijarhom Pavlom, kao i patrijarhom Irinejom i Germanom.

- Za vreme boravka njegove svetosti, na VMA je podignuta mala crkvica u kojoj je boravio kada god je mogao. Jednog dana, u toku praznika, moj zadatak trebalo je da bude da ga odvedem u crkvu. Ipak, našla sam se pred teskobom koju je, bez reči, uspeo da reši samo on - počinje priču Mara.

Kako ističe, patrijarh Pavle je osećao druge oko sebe, tačno je znao kako da drugima olakša muke.

- Trebalo je da ga presvučem, stavim u kolica i spustim dole u crkvicu. Međutim, meni je bilo toliko žao da ga u takvom stanju pomeram jer je zaista bio nemoćan i bolestan. Bila sam u žestokoj dilemi kako da odlučim da ga ne odvedem u crkvu kada je to čovek koji je ceo život posvetio veri i molitvi. U toj svojoj dilemi prišla sam krevetu i nisam ni izgovorila celu rečenicu, a on, uvek je znao sa kojim mislima dolazim kod njega - kaže ona.

Poslednje reči patrijarha

Kako ona dalje priča, poljubila mu je ruku iz poštovanja, i zamolila ga za da joj pomogne sa dilemom koja je mučila.

- Vaša svetosti, pomozite mi u nameri da rešim svoju dilemu. A on je rekao samo: "Nemojte me, Maro, umoran sam". To je bilo poslednje, usledio je kraj - navodi medicinska sestra poslednje reči 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve.

