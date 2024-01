'Oduzeli su mi dete, trpela sam psihičku torturu godinama...' Pevačica svojom POTRESNOM pričom RASPLAKALA naciju u jutarnjem kod Jovane Jeremić!

Jeremićeva novom pričom u Jutarnjem programu rasplakala naciju.

Naime, gošća kod Jovane bila je pevačica Dragica Lezić Petrović, poznatija pod nadimkom Gaga Dolar.

Ona je u programu otvorila dušu i ispričala sa kakvim se problemom suočava od 2019. i ne može da ga reši. Reč je inače o sinu kojeg joj je bivši bukvalno oteo i kojeg nikako ne može da vidi.

- Trudim se da budem dobro, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazim već dve godine i tri meseca bez ikakvog kontakta sa sinom, bez viđanja... Desilo se to da je 7. septembra 2019. godine suprug čuo da hoću da se razvedem, da više ne mogu da trpim psihičko i fizičko nasilje. I preko interneta sam tražila preko snaje, koja je pravnica, da potraži pomoć naše države, ona je obavestila MUP i ambasadu... U međuvremenu on je seo u automobil, otišao u policiju i prijavio me da sam tukla dete. Policija stiže, mislila sam da je to pomoć koju sam ja tražila, ali nije bilo tako - istakla je Gaga Dolar i nastavila kroz suze:

- Svi smo državljani Srbije. Nikada nismo dobili vizu za tih sedam godina koliko smo u Austriji - rekla je Gaga Dolar kod Jovane u Jutarnjem i dodala da joj njegova sestra pretila i tražila od nje da ga ne prijavljuje.

Ona je takođe navela da je godinama trpela torturu.

