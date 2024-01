Bez dlake na jeziku, kao i obično!

Tamara Đurić u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' sumirala je najaktuelnije teme iz Bele kuće, a pojedine učesnike ''Elite'' brutalno je potkačila. Na samom početku prikomentarisala je bolan gubitak Marka Janjuševića Janjuša i emocije koje je zbog toga pokazala Maja Marinković.

- Ovom prilikom bih Janjušu izjavila saučešće, jako hrabro što je odlučio da tako nastavi život, retki su ljudi koji to mogu. Svaka čast na tome. Maja je pokazala emociju, ona je tako vrcava i veselog duha, ali vidi se da nije loš čovek - rekla je Tamara, a onda prokomentarisala Janjuševe sukobe s Aneli, ali i njihovo pomirenje.

- Žena koja je ostavjena, prevarena, imala je muža za kog nije sigzrna da nije imala, a imala je još jednog dečka, pa se zaljubila u čioveka koji ima dete i ćenu. Ja sam jako patrijarhalno vaspitana, ali mogu. Ko sam ja da osuđujem, ima negde neko ko to prati. Ono što mi je čudno je da uopšte Aneli može da se raspravlja i da tera mak na konac s čovekom koji je izgubio člana porodice - kaže Đuričeva i dodaje:

- Mislim da je tu više prijateljska emocija. Maja ima svoje promene raspoloženja, voli da zameni frajera što je u mladosti dozvoljeno. Janjušu je sve pored njegove divne žene i detea samo zabava. Mislim da je ljubav prema domu i detetu najbitnija. Ne može da te potrese neka trećerazredna prostituka iz Bosne ili odakle je beše - poručila je Tamara, a onda se osvrnula na brojne afere Jovane Cvijanović s poznatim i mahom oženjenim muškarcima.

- Žene su jako jeftine. Više ne moraš da se previše trudiš da dođeš do iskušenja da prevariš svoju ženu. Još ako si javna ličnost i medijski eksponiran, verujem da mogu da biraju devojke. Samim tim kad je to danas društveno prihvatljivo i psritupačno... Ne znam da li se time ona žalila ili hvalila, koju poruku je ona želela da pošalje? Da je bila s oženjenim muškarcima? Nekad je to bilo sramota, preljubnice su nekad vešali - bila je brutalna Tamara.

Autor: Pink.rs