Domaća javnost godinama unazad zbija šale na račun pop zvezde Nataše Bekvalac, koja se do sada tri puta udavala i razvodila. Kada su poznate dame u pitanju, Natašu mnogi smatraju "rekorderkom" po broju brakova (iako nije jedina koja se tri puta udavala). Međutim, daleko je od toga, iako se i ona sama često šali na svoj račun.

Njena starija koleginica Maja Odžaklijevska imala je čak dvanaest brakova, a kako kaže, razlozi zbog kojih se razvodila od svojih partnera skoro svaki put bili su isti.

Imala sam dvanaest takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja trpam sve stvari u kese za đubre i kažem: „Stvari su ti ispred.” Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: „Jedan se otegao, drugi se protegao”- svojevremeno je izjavila pevačica.

Podsetimo, Maja Odžaklijevska nedavno se oprostila od publike i karijere. Dane u penziji provodi daleko od Beograda, u prirodi sa životinjama i njenim mezimcem, unukom Lukom, koji je njena velika radost, a kome je dijagnostikovan autizam.

- Luka je imao dve godine kada sam videla da sa njim nešto nije u redu. Predložila sam ćerki da ga vodimo u Institut za decu ometenu u razvoju, a ona mi je rekla: "Ajde, mama, molim te, ne izmisljaj". Rekla sam joj da znam da je teško svakoj majci da prihvati da sa njenim detetom nešto nije u redu, ali da moramo to da uradimo. Mislila sam da je bolje da ispravljamo to što treba da se ispravi dok je još mali - pričala je Maja za "Informer" i objašnjava šta ju je navelo na to da pomisli da sa detetom nešto nije u redu:

- Jednog dana Luka se probudio, ali nije hteo da izađe iz kreveta. Skrivao je glavu ispod jorgana. Pomislila sam da želi da se igra, pa sam došla kod njega i počela da ga otkrivam. Međutim, on se sve više pokrivao, a potom je počeo da plače kada sam htela da mu izvučem glavicu. Do tada se nikada nije tako ponašao.

Autor: pink.rs