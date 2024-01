'RADI SVE ONO O ČEMU JE MORALISAO...' Milica Veselinović javno izblatila Janjuša, a evo na čijoj je strani u RATU DORĆOLACA - Ivan ili Žana!

Dešavanja u Beloj kući mesecima unazad intrigiraju javnost, komentarišu se i drže milione gledalaca prikovanim za male ekrane.

S tim u vezi, nedavno je došlo do brutalnog verbalnog okršaja između Marka Janjuševića Janjuša, Aneli Ahmić i Maje Marinković, u kom je Marinkovićeva istakla da Janjuš sve vreme hoće da glumi žrtvu, a takođe, na račun Aneli Ahmić, izrekla je niz uvreda.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Milicom Veselinović, koja je poznata kao bivša zadrugarka koja nema dlake na jeziku, te smo je na samom početku razgovora upitali kako komentariše ovu situaciju, a ona je žestoko udarila po Janjušu.

- Što se Janjuša tiče, ne bih komentarisala to što je Maja rekla, kakav god da je odnos imao sa svojim bratom to je njegov gubitak i svako ispoljava na drugačiji način. Nećemo da mešamo babe i žabe, jer njegovo učešće mala je reč užasno, izgubio je pojam i o sramu i o blamu i poštovanju porodice. Godište je mojih roditelja, mene moji roditelji kritikuju, on ne treba da dozvoli da njega dete kritikuje zbog ponašanja. Za Janjuša bih dodala da radi sve ono o čemu je moralisao prošle godine - rekla je Milica, te se osvrnula i na odnos Bojane Pavlović i Anđele Šparavalo i na to što Anđelina mama Aleksandra istupa u javnosti i tom prilikom demantuje njene izjave u "Eliti":

- Što se tiče Anđeline mame, verovatno je ženi teško da sluša i gleda njeno ponašanje. Opet to je njeno dete i ne treba naglo reagovati, rekla je šta je imala za Novu godinu. Anđelu niko ne sili da bilo šta radi, koliko znamo ona je molila i jurila Bojanu ,a ne Bojana nju. Anđelina mama preteruje što vređa Bojanu - istakla je Veselinovićeva.

Otkako je kročio u "Elitu", Ivan Marinković vodi mnogo ratova u Beloj kući, te je tako žestoko zaratio i sa Žanom Omniom. S obzirom na to da je Milica tokom "Zadruge 6" bila u sasvim korektnim odnosima s Marinkovićem, upitali smo je kako komentariše ovu svađu, a ona je istakla da Ivan ume da bude brutalan u komentarisanju.

Što se tiče Ivana, on zna da bude brutalan u komentarisanju. On vodi svoje ratove. Ja njega jako poštujem i cenim i to će tako i ostati.

Autor: N. Ž.