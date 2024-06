Pale teške reči: Ivan optužio Aneli da nikad nije htela dete, ona surovo raskrinkala Janjuša! (VIDEO)

Totalni karambol u Beloj kući u sitne sate!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditeljka Ivana Šopić pročitala je pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.

- Kad ćeš biti svetan da si do poslednjeg dana imao priliku da promeniš Anelinu odluku jer je ona nije donela do poslednjeg dana - glasilo je pitanje.

- Nisam mogao, jer sam prvo na početku bio zbunjen, a posle nijednog trenutka nisam bio za to. Nisam imao priliku da promenim, bio sam nemoćan i uradio sam sve što sam mogao - rekao je Janjuš.

- Ako se ovako radi sve što je mogao, smešno. Malopre je rekao da sam ja profesionalac, ovde je govorio kako on želi, a ja ne. Što nije to jutro otišao sa mnom u bolnicu? On da je otišao sa mnom da se očistim, tamo je mogao da me testira kad je bio siguran da sam donela odluke pre, tad je mogao da me testira i kaže: "Ne želim da to radiš" - govorila je Aneli.

- To je mogao i ovde - dodala je voditeljka.

- Možda bi osetio tad da on stvarno želi. Ja bih onda po njegovom tad rekla da ne želim i mogao bi da kaže da sam htela da se očistim. Što me nije testirao ako je bio tako siguran da ja to dete ne želim? - pitala je Aneli.

- Kad itađšem da polažem tesotove za vožnju taj će da me testira, mene niko neće da testira ovde. Govorio sam neke stvari, a niko me nije slušao. Sebe ne krivim nijednog trenutka za ovo - poručio je Janjuš.

- Slažem se da Janjušu ništa ne ide u prilog. Treba da se vratimo na početak, kad se vratimo na radosti saznanja, Bora i Milica su plakali od sreća, a na njihovim licima nije bilo radosti kod oboje. Ja sam rekao da je kriv kao muškarac što joj nije prišao. Šta bi se desilo da je Janjuš otišao? - komentarisao je Ivan.

- On je dva dana nakon što sam se očistila govorio Maji da treba da naprsave svadbu za stara dobro vremena - vikala je Aneli.

- Ti si za mene folirant od provog dana, a ova situacija ti ide u prilog. Ti si prva tražila pilulu i za mene si folirant. Nikad nisi htela dete sa njim, od provog dana si želela da abortiraš - dodao je Marinković.

- Ja sam htela bebu, prvi dan sam pitala za situaciju kod mojih kući. Janjuš ne može da sluša moju istinu. Da li je njemu bilo loše kad mu je brat nastradao, a kad je pisao ženama i dodavao ih na Instagramu? On ovde 25. skače, poziva Maju, a 26. mu je u ponoć sloši i ide ispred rehaba. On to radi već pet meseci. Meni je jako loše što ovo moram da pričam. On se svađa i normalno funkcioniše. On ne može da meri kad je datum i u ponoć da bude loše. Kad se to desilo i kad je bio napolju on je devojkama nudio večere i dodavao ih - nastavila je Ahmićeva.

