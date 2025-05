SVI PAUŠALCI TREBA DA PLATE PO 300 EVRA?! Obavezu nametnuo novi Zakon, evo koga kači

Na društvenim mrežama pojavila se uznemirujuća objava: da će svi paušalci – pa čak i oni koji rade sami, od kuće, bez zaposlenih – morati da izdvoje čak 300 evra za dokumentaciju u skladu sa novim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

"Čini se da svi paušalci treba da plate 300 evra za dokumentaciju. I oni koji ne vode knjige, nemaju zaposlene, bave se marketingom i rade od kuće" – piše u objavi koja je izazvala buru komentara i zabrinutosti.

Da bismo razjasnili situaciju, kontaktirali smo advokata Stefana Pekića, koji objašnjava šta zapravo piše u zakonu i šta se od koga zaista traži:

– Obaveza izrade akta o proceni rizika od strane licenciranog lica postoji za svaki privredni subjekt koji ima makar jednog zaposlenog. Ova obaveza uvedena je novim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu iz 2023. godine, i detaljnije je razrađena Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj sredini – navodi Pekić.

Šta pravilnik propisuje?

- Pravilnik propisuje kako se vrši procena rizika od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, kao i koje mere i rokove poslodavac mora da preduzme radi njihovog otklanjanja, sprečavanja ili smanjenja na najmanju moguću meru. Sve to mora biti uređeno aktom o proceni rizika, koji može da izradi samo za to licencirano lice – dodaje on.

Ono što je izazvalo konfuziju jeste to što se očekivalo da Pravilnik uskoro stupi na snagu, pa su mnogi počeli da paniče, ali je Ministarstvo rada krajem aprila pomerilo početak njegove primene za 1. januar 2026. godine.

Najvažnije: frilenseri, preduzetnici i paušalci koji nemaju nijednog zaposlenog – nemaju obavezu izrade ovog akta, naglašava Pekić.

- Status koji se širi društvenim mrežama je preteran, posebno jer pominje iznos od 300 evra. To nije iznos koji se plaća državi, već pretpostavka autora objave o tome koliko bi licencirani izrađivači mogli da naplaćuju svoje usluge. U praksi, ta cifra može znatno da varira – kaže on.

Od čega cene zavise?

- Ako se pojavi veći broj lica koja nude ovu uslugu, cene će verovatno padati. Verujem da će mnogi prepoznati ovo kao šansu za biznis, jer će akt morati da ima svaki poslodavac sa zaposlenima. Ali nije isto kada akt izrađujete za firmu sa 500 radnika na gradilištu, gde su rizici veliki, i za IT preduzetnika sa jednim pripravnikom. Cena će u ta dva slučaja biti dijametralno različita – zaključuje Pekić.

Dakle, ako ste sami u svom poslu, radite od kuće i nemate zaposlene – možete da odahnete. Za sada nema dodatnih troškova, a ni obaveza, bar do 2026. godine.

Autor: Marija Radić