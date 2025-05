JEDNOJ GRUPI PENZIONERA STIŽU DODATNA PRIMANJA: Zna se ko će da primi više novca - neko će dobiti i preko 300 evra

Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije isplatiće godišnji dodatak u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta za 2025. i 2026. godinu.

Time se utvrđuju novi iznosi ovog dodatka.

Ukupan iznos penzijskih primanja koji je osnova za određivanje visine godišnjeg dodatka, korisnicima koji primaju penziju iz inostranstva određuje se s obzirom na ukupan iznos penzija primljenih u mesecu isplate godišnjeg dodatka i penzija primljenih iz inostranstva u mesecu januaru, preračunato u evre, po kursu Banke Slovenije na dan isplate redovnih penzija za januar 2025. godine.

Godišnji dodatak će se isplaćivati korisnicima penzija u 2025. godini u sledećim iznosima, i to 465 evra, ukoliko je ukupan iznos penzije do 680 evra, 325 evra, ukoliko je ukupan iznos penzije od 680,01 do 815 evra, 265 evra, ukoliko se ukupan iznos penzije kreće od 815,01 do 965 evra, 215 evra, ukoliko penzija ukupno iznosi od 965,01 do 1.160 evra i 155 evra, ukoliko je ukupan iznos penzije viši od 1.160,01 evro.

Korisnicima srazmernih delova penzija po osnovu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, čiji ukupan iznos penzije ne premašuje 680 evra, isplaćuje se godišnji dodatak u iznosu od 465 evra u celosti.

Ostalim korisnicima srazmernih delova penzija godišnji dodatak će se obračunati i isplatiti u srazmernom delu. Slovenački zavod će većini korisnika godišnji dodatak isplatitu do 30. septembra ove godine.

Inače, počev od 1. januara 2025 penzije u Republici Sloveniji se redovno usklađuju u visini od 4,5 odsto, navodi se u Fondu PIO.

Autor: A.A.