KREĆE PRIJAVA ZA PENZIONERE ZA OVU VRSTU POMOĆI: Evo ko sve ima pravo da aplicira - Potrebno je podneti samo ova 3 papira!

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2025. godinu.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 50.683 dinara.

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 50.683 dinara, nemaju druga lična primanja, kao i korisnici koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31. 12. 2024. godine 1€ = 117,0149 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 50.683 dinara.

Uz prijavu je potrebno je podneti:

-penzijski ček

-dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo);

-popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022, 2023. i 2024. godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju

-raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje (nije obavezna).

Autor: Iva Besarabić