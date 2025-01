NOVE PROMENE ZA ONE KOJI SAMI UPLAĆUJU DOPRINOSE ZA PENZIJU: Od januarske uplate važe drugačije osnovice, evo koliko će iznositi

Za one koji sami uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje od januarske uplate važe nove osnovice koje su za 14,5 odsto veće u odnosu na prethodnu godinu i one će se na mesečnom nivou u 2025. kretati od 11.028 do 157.542 dinara, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Kako navode u PIO fondu, osnovice su povećane zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnoj godini.

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, zaključno sa septembrom, što je 45.950 dinara, a najviša je pet prosečnih plata (500 odsto), odnosno 656.425 dinara.

Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje je 24 odsto te utvrđene osnovice, što znači da će osiguranici mesečno za samostalnu uplatu tokom ove godine, zavisno od toga koju od 13 osnovica osiguranja izaberu, izdvajati od 11.028 do 157.524 dinara.

Iznosi svih 13 osnovica osiguranja i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji važe za celu 2025. godinu dostupni su građanima na sajtu PIO fonda i na oglasnim tablama u filijalama.

Pravo na samostalnu uplatu doprinosa po članu 15. Zakona o PIO imaju svi koji su van osiguranja, nezaposleni, studenti, domaćice, đaci, odnosno nisu korisnici prava na penziju, pod uslovom da su stariji od 15 godina i da imaju prebivalište u Srbiji.

Prilikom podnošenja zahteva za uključivanje u obavezno osiguranje bira se jedna od 13 ponuđenih osnovica na koju će se plaćati doprinosi, nezavisno od školske spreme, a tokom trajanja osiguranja odabrana osnovica se može promeniti.

Doprinos se plaća do 15. u mesecu. Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a na zahtev lica može se steći najranije 30 dana pre podnošenja zahteva.

Svojstvo osiguranika prestaje danom za koji se lice u zahtevu opredeli ili ako doprinos ne plati u roku od šest meseci od dana dospelosti, kada mu svojstvo osiguranika prestaje najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen.

