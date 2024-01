'KRIVO IM JE ŠTO NISAM UMRO!' Milić Vukašinović besan jer komšije pričaju da je KOST I KOŽA, evo šta kaže o svom zdravstvenom stanju

Nakon što su domaći mediji posetili komšiluk Milića Vukašinovića, gde im je rečeno da je roker u jako lošem stanju, da je kost i koža i da ga uopšte ne viđaju ekipa, oglasio se čuveni roker i poručio da je sve - laž.

- Pročitao sam to i šokirao se. To je čista laž. Onda su me proglasili mrtvim sad kažu da ću uskoro umreti. Krivo im je što još nisam umro, ja da vam kažem. Ko to meni smešta i kome je toliko hitno da ja nestanem ne znam. Ja sam dobro, srce kao da mi je novo, noga sve više funkcioniše. Pripremam sa svojim bendom probe i Milić Vukašinović uskoro kreće sa radom. Doktorka je iznenađena mojim rezultatima.

Milić ne krije da mu je najveća podrška njegova supruga.

- Kad vam je teško mnogo manje podrške imate nego kad vam je lako. Moja žena je takođe šokirana tim tekstom zbog kog me zovete, ona je to jutros pročitala kad je ustala za posao. Radi prvu smenu ove nedelje. Znači ako mogu sam da sedim u stanu i funkcionišem jasno vam je da to ništa nije tačno, i da sam ja sve bolje - rekao je roker.

