MILIĆ VUKAŠINOVIĆ VODI NOVU BITKU NAKON INFARKTA: Ako operacija ne uspe, morali bi da mi odseku nogu

Prethodni meseci su za čuvenog rokera Milića Vukašinovića bili i te kako iscrpljujući. Nakon što mu je otkrivena proširena aneurizma u levoj nozi, on je morao da se operiše kako mu ne bi amputirali donji ekstremitet.

Oporavak nije prošao dobro jer je zaradio bolničku bakteriju, a nakon toga su mu našli vodu u plućima i morao je da koristi kiseonik. A onda je usledio infarkt.Milić je sada rekao da ima nove probleme, sada sa desnom nogom, zbog koje ide na terapije.

- Ja sam operisao levu nogu gde su mi ugradili veštačku venu, trebalo je i desna da se operiše. Preostale su mi četiri aneurizme koje nisu prevelike. Međutim, sada me boli desna noga, stopalo, otišao sam kod istog hirurga, on je uradio skener i rekao da ne može da se operiše jer imam loše krvne sudove. Od kolena nadole su oni sitni i razbacani. Ne može da se uradi kao na levoj nozi. Ako ne uspem da povratim krvotok u toj nozi, preti opasnost. Riskanto je da se otvara noga, jer bi morala da se odseče, u slučaju da ne uspe - priča Milić i otkriva da pije nekoliko terapija.

- Pijem razne terapije. Imam terapiju za pritisak, za nogu, za razređivanje krvi imam dve terapije, pijem šest-sedam tableta da mi se održi stanje srca i stanje krvnih sudova - rekao je.

Iako su ga spremali za operaciju srca, do toga nije došlo jer je roker imao lošu krvnu sliku, ali sada se, nakon svega što je prošao, oseća dobro.

- Moje srce je dobro. Oni su hteli da mi urade dva stenta, ali zbog bolničke bakterije sam toliko oslabio, dobio sam upalu pluća, vodu u plućima, infarkt, doktori su mi spasli pluća i srce, ali stentove nisu mogli da mi ugrade jer sam bio anemičan. Morao sam da popravim krvnu sliku da bi mi uradili stentove. Medutim, kada sam popravio krvnu sliku, ja sam se popravio skroz. Posle magnentne rezonance, posle koje se ubrizga tako neki, kako oni zovu "kontrast" da bi se videlo kakvi su krvni sudovi. Meni se srce povratilo. Najbolja doktorka za slabo srce je moja doktorka Dragana. Ona je zadovoljna, srce je okej. Imam opet za mesec dana kontrolu.

Kako je objasnio zbog bolova u nozi, slabije hoda, ali veruje da će nakon terapija i biti bolje.

- Hodam, ali se slabije se oslanjam na tu desnu nogu, a boli me to stopalo. Meni je doktor preporučio hiperbaričnu komoru, mislim da bi mi one pomogle da mi stopalo prokrvi.

