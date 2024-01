VANVREMENSKI HIT GENERACIJE 5 POSVEĆEN JE OVOJ BEOGRAĐANKI! Poznata dama osvojila je srce pevača, on ju je varao, žestoko mu se osvetila!

„Ti samo budi dovoljno daleko“ grupe Generacija 5, inspirisana je ljubavnom vezom Jelene Tinske i Gorana Miloševića, pevača benda.

Priča o samoj pesmi i ljubavi dvoje poznatih u sedamdesetim su potvrđeni u mnogobrojnim novinskim člancima, knjizi Jelene Tinske, a podsetio nas je i TikTok nalog The_good_decade. Kako pišu u izvorima, Jelena je bila 10 godina starija od Gorana. Kada ga je videla na jednom fotografisanju prvi put, odmah je pitala ko je on.

Kada joj je fotograf Miki Veličković objasnio da je to Goran iz "Generacije 5", koja je tada bila veoma popularan bend, ona je odmah tražila njegov broj telefona. Pomislila je kako bi bili zanimljivo da ga povede sa sobom na koncert čuvenog Leonarda Koena koji je trebalo da nastupi na Kolarčevom univerzitetu te subote. Nazvala ga je i predstavila se, međutim, on nije verovao da ga zove Jelena pa joj je spustio slušalicu. Zvala ga je ponovo. Bila je uporna i dogovorili su se da se vide u Šumatovcu. Nisu otišli na koncert, ali nakon tog prvog susreta - nisu se više odvajali. I to je trajalo punih godinu dana.

Goran je živeo sa ocem koji je često bio odsutan zbog posla, a Jelena sa svojom majkom i dvoje male dece. Vreme su provodili u njegovoj kući, viđali se noću, a ona je ujutru trčala kod dece da ih spremi za školu dok ju je on čekao u obližnjem kafeu. Kada deca odu u školu, vraćali su se kod njega i spavali do podneva. Išli su i na svirke, a ona se trudila da njegove nastupe ne propušta. Jelena je bila jedna od najlepših devojaka u Beogradu. Kada ju je Goran video, bila je to ljubav na prvi pogled. Beograd je mnogo pričao o njima, a nazivali su ih i „najromantičnijim parom“. Jelena Tinska je tada pevala u rok grupi "Lutka".

Često su pevali jedno drugom, a kroz Beograd su se vozili na Goranovom motoru i na taj način plenili pažnju. Mnogo su se voleli, ali i rastali jer je u njegovom krevet zatekla drugu devojku. Iako je on tvrdio da je nije prevario, pojašnjavajući da je tu samo prespavala stjuardesa, devojka od njegovog druga direktora aerodroma, Jelena mu nije verovala. Odmah mu se osvetila tako što je bila sa njegovim drugom čija je devojka prespavala u Goranovom krevetu, a potom je otišla u Novi Sad sa drugaricom.

Pesmu „Ti samo budi dovoljno daleko“ je posvetio upravo njoj. U junu je upoznala slikara Miću Uzelca. U julu se udala za njega iz inata Goranu, a već u avgustu razvela. Posle nekog vremena dali su svojoj ljubavi još jednu šansu, ali to nije potrajalo. Goran je bio izuzetno lep muškarac i veoma popularan. Jelena ga je spomenula i u svojoj knjizi gde je napisala da je bio „lep kao Apolon“. Pesma „Ti samo budi dovoljno daleko“ izašla je 1979. godine kao mini EP ploča gde se na drugoj strani našla i pesma „Umoran od svega“. Bend je svirao do 1982, objavio dva albuma i raspao se da bi se ponovo okupio bez Miloševića u devedesetim.

