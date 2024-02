Pesma "Ti samo budi dovoljno daleko", jedna je od najlepših balada, ikada snimljenih, a inspirisana je ljubavnom vezom između Jelene Tinske i pevača pomenute grupe, Gorana Miloševića.

Popularna grupa "Generacija 5" nastala je davne 1977. godine. Muzika koju su prvenstveno snimali članovi prve postave, imala je prizvuk džez roka, da bi se, nakon dolaska Gorana Miloševića, inače rođenog brata legendarne pevačice Slađane Milošević, okrenuli komercijalnim zvukovima.

Goran je sa ostalim članovima benda iznedrio velike hitove, ali pesma po kojoj su definitivno ostali upamćeni, jeste numera "Ti samo budi dovoljno daleko", koja važi za veliki hit i nakon više decenija od samog objavljivanja.Kako se piše po društvenim mrežama, ova numera nastala je zahvaljujući velikoj ljubavi između pevača Gorana Miloševića i njegove tadašnje partnerke, Jelene Tinske, koja je tada pevala u rok grupi "Lutka".Jelena je u to vreme važila za jednu od najlepših beogradskih devojaka, a Milošević za ozbiljnog šmekera. Sa Goranom se upoznala na jednom fotografisanju i odmah joj je zapao za oko, ali nije odmah znala da se radi o pevaču popularne grupe. Tadašnji fotograf, Miki Veličković, objasnio joj je o kome se radi, a ona je odmah tražila njegov broj telefona.

Nakon toga ga je nazvala i predstavila se, a kako je Goran mislio da se radi o šali, spustio je slušalicu. Jelena je ipak bila uporna i na kraju su dogovorili upoznavanje u "Šumatovcu", i tako je krenula prva ljubavna priča, ali nažalost kratkog trajanja.Tinska je u to vreme živela sa majkom i dvoje dece, dok je Milošević živeo sa ocem. Najviše vremena provodili su kod njega u kući, a nakon prespavane noći Jelena bi išla da spremi decu za školu.

Često su pevali jedno drugom, a kada bi se kroz Beograd provozali na motoru, sve bi oči bile uprte u njih. Kraj ljubavi je došao onog momenta kada je Tinska zatekla drugu devojku u Goranovom stanu. On je objašnjavao da je to samo devojka njegovog dobrog druga, ali za Jelenu je to bio kraj. Kako bi mu se osvetila, bila je sa njegovim drugom, za kojeg je Milošević tvrdio da je dečko od devojke koja je prespavala u stanu. Nakon toga otišla je u Novi Sad, a Goran je ostao sam i napisao jednu od najlepših balada, koja traje već dugi niz godina.

Autor: Pink.rs