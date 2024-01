'SVE SAM UREDNO PRIJAVIO POLICIJI' Milan Milošević uzvraća udarac: Sabotiraju me i dižu hajku, time se sad BAVE INSTITUCIJE! (VIDEO)

Milan Milošević, popularni voditelj "Elite" na TV Pink, u intervjuu za emisiju "Ekskluzivno" osvrnuo se na širok spektar mogućnosti koje rijaliti pruža svojim učesnicima, ali i neprijatnostima sa kojima se susreće poslednjih dana.

- Balkan je izgoreo, mislim da sada gori region, ceo svet! Razmišljao sam danas baš o fenomenu "Elite", u suštini - svima je dobro donela. Ne znam šta bi portali i neke televizije, koje imaju rejtinge na nivou statističke greške, radili, čime bi se bavili da nije "Elite"? Svi pregledi milionski na Jutjbu su vezani za "Elitu", svi bivši učesnici, porodice... "Elita" je svima dobro donela, pa i meni, naravno - počinje priču Milan, koji smatra da su za uspešnost ovakvog projekta zaslužne iskrene, autentične osobe i njihovi spontane, prirodne reakcije, kao i međuljudski odnosi.

- Nema tu više šta da se kaže, samo se pogledaju rejtinzi, šerovi. Ono što je bitno je da se istorija i dalje piše, svake godine sami sebe prevaziđemo u očekivanjima, u tome što učesnici sami naprave, nema sceniranja, ničeg što je dogovoreno. Sve je do učesnika, oni prave šou program. To je psihološka igra, s velikom dozom humora, zabave, svega i ja sam se uklopio sa njima kao da sam i ja učesnik. Ne možeš ti biti voditelj takvog programa, a da nemaš rijaliti mozak. Moj mozak je naštelovan tog trenutka kad kročim u dvorište ispred Bele kuće na tu priču, ja odmah kliknem, čitam ih, gledam, razmišljam... Kao da se nekada nadmećem sa njima - zaključuje Milošević.

Ne krije da mu se ne dopada to što pojedini pripadnici estrade veličaju sebe naspram učesnika rijalitija, a nisu bolji od njih, naprotiv.

Estrada ništa nije manje rijaliti od "Elite", čak mnogo gore. Tu se gaje tuđa deca, tu se svašta nešto radi, varaju se mnogo više nego što se u "Eliti" varaju, nego ljudi znaju da pričaju samo o onome što je najgledanije, koga zanima više estrada - iskren je Milan, koji smatra da ne mogu svi da iskoriste popularnost i mogućnosti koje im se pružaju posle rijalitija, već samo oni najbolji.

- Ne iskoriste to, polete. To je instant popularnost, prepoznatljivost, popularnosti tu nema neke prave nakon izlaska. Ne iskoriste to, ne shvate na ozbiljan način, ali ima onih koji jako to dobro rade i oni se iz godine u godinu ponavljaju i dolaze tu, kao u seriju. To su učesnici koji su diplomirali rijaliti. Kada izađeš, moraš da grabiš, da kidaš. Ja sam imao sreće da odmah dobijem ponudu da postanem deo TV Pink, ali i tamo nisam ušao s ulice, već kao novinar koji ima lepu karijeru. Ja sam svoj, mislim da je to tajna uspeha, biti drugačiji i ne slušati komentare:"Nemoj ovako", radi onako kako ti misliš, ukoliko se to uklapa u pravila kuće za koju radiš. Sve je to šou program, ja služim tu da bi se narod dobro zabavio, iznervirao, da u njima probudim emociju.

Na kraju razgovora, prokomentarisao je medijske natpise da će podneti nekoliko tužbi zbog gnusnih uvreda, optužba i kleveti, koje pojedinci iznose na njegov i račun njegovih kolega.

Ne bih komentarisao, vidite svi kakva se hajka digla protiv mene i mojih kolega, ali je se ne bavim tim, postoje nadležni organi i institucije. Sve sam uredno prijavio policiji, advokati rade svoj posao. Mislim da je danas 21. vek, uređena zemlja Srbija, ne može niko da bude oštećen i da na taj način bude sabotiran, upravo ono što meni rade - poručio je Milan.

Autor: pink.rs