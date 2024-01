'Kombinacija je okej!' Emina Jahović progovorila o svom tipu muškarca, pa usledilo ŠOK priznanje: Ne bih mogla da budem s nekim ko radi u banci!

Emina Jahović je već duže vreme sama od kada se razvela od turske muzičke zvezde Mustafe Sandala sa kojim je provela deset godina.

Emina Jahović je sa njim dobila i naslednike Jamana i Javuza, a posle razvoda od Mustafe Sandala, bila je u vezi sa Sadetinom Saranom. Na pitanje vjeruje li da se suprotnosti privlače, Emina je odgovorila:

- Odakle to da se suprotnosti privlače. Ja ne znam ko to priča. Kombinacija je ok, ali suprotnosti, to ne ide - počela je priču pevačica.

- Mislim žena kao umetnik, slobodna duša i tako to, a muškarac radi u banci. Oni ne mogu. Oni nemaju vreme spavanja u isto vreme, bioritam im je drugačiji i onda je to stvarno veliko mučenje - kazala je Emina u jednoj emisiji, ne razmišljajući da će se dosta njih u ovoj kombinaciji prepoznati i demantovati je.

Jedna od umetnica koja više od decenije uživa u skladnom braku sa bankarskim stručnjakom je i glumica Nina Janković.

Autor: Pink.rs