NEMA SREĆE! Peja oženio 25 godina mlađu, kupio joj grudi, ona njemu zube, pa se razveli

Voditelj Zoran Pejić Peja nedavno se razveo od 25 godina mlađe supruge.

Iako svi znaju njegovu bivšu suprugu folkerku Zlatu Petrović sa kojim ima sina, voditelj je bio u braku sa mlađom Draganom Pejić, a onda je došlo do kraha braka. Peja i atraktivna crnka venčali su se pre nekoliko godina na Ibici, a voditelj je jednom prilikom priznao za medije da bi voleo da on i Dragana dobiju dete.

- Voleo bih da imamo bebu. Najveća sreća i najveći uspeh u životu su deca. Ja sam moje roditelje obradovao, jer sam postao čovek, nisam postao prevarant i probisvet. Tako bih i ja bio srećan da moja deca u budućnosti budu poštena i dobrti ljudi. To je uspeh - rekao je voditelj jednom prilikom.

- Ja sam izabrao novu veličinu grudi. Ona je birala zube, ja biram grudi. Sve sam ispipao, sve sam isprobao, odgovara samo pod mojom šakom -govorio je svojevremeno Peja.

Podsetimo, voditelj je nedavno nakon kraha braka otkrio kako se oseća.

- Ja ne volim u stvari rastanke, ali volim kada s nekim sedneš i izneseš problem, kako da rešimo to... Moja bivša supruga i ja smo se razišli tako što smo seli, popili kafu. Mi smo sami krivi, mi smo ubili našu ljubav. Mogu da kažem da sam ja sam ceo život bio razveden. U stvari bio sam oženjen pet, šest godina i to je to. Kao momak živim, tako da sve u svemu dobro je. Čovek se na dobro jako brzo navikne – istakao je Peja.

Autor: pink.rs