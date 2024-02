BUKTI NOVI RAT! Nakon što ga je Sloba NAPLJUVAO, Adam Adaktar UZVRAĆA udarac, spomenuo i njegovu Jelenu: Mene mora da obožava, jer...

Adam Adaktar odlučio je da prokomentariše prozivke pevača Slobe Radanovića na njegov račun.

Adam Adaktar je za medije odlučio da, u svom stilu, uzvrati udarac.

- Svakom sekundom ovog snimka odumire mi jedna siva moždana ćelija. Lebe mekani.

Informer je kontaktirao Adaktara kako bi prokomentarisao Slobinu izjavu, a on mu nije ostao dužan:

- Prva stvar, on mene mora da obožava, zato što moj rad gleda svaki dan na licu svoje izabranice, te deo mene svaki dan ima kod kuće. Druga stvar, s obzirom na to da se radi o bazenu, mene zanima da li i on ima bazen i da li je taj bazen spoljašnji ili unutrašnji. Isto tako me zanima koliki je taj bazen i koliko ga je platio, pa kad budem znao sve, možda će i meni neka siva ćelija da odumre - rekao je Adam za Informer.

Autor: N. Ž.