'NISAM TOLIKO PUKLA!' Suzana Mančić otkrila da su ugledni muškarci PLAĆALI VEČERE, pa zatim priznala KOME je pevala u maturskoj haljini!

Bukvalno su me izvukli sa predavanja i otišli smo na Taru u hotel Omorika. Tu je bila policija, UDB-a, vojska, veliki stres se osećao u vazduhu!

Suzana Mančić rekla je da je jednom prilikom pevala pokojnom Brozu Titu. Ona kaže da se sve desilo toliko brzo da nije imala vremena ni da se spakuje kako treba.

- Bilo je uzbudljivo. To je bila poslednja godina njegovog života, naravno krilo se da je bio bolestan, mi to tada nismo znali. Mene su izvukli iz Teatra pet, pravnog fakulteta i onako kao u filmovima pitali me da pođem sa njima i da idem da pevam Titu. Rekla sam da mi treba vremena da se spakujem, a oni su rekli da su to već rešili kod mame. Bukvalno su me izvukli sa predavanja i otišli smo na Taru u hotel Omorika. Tu je bila policija, UDB-a, vojska, veliki stres se osećao u vazduhu. Ja nisam tremaroš, ali kada sam izašla meni su se kolena tresla. Pevala sam u maturskoj haljini, Tito je bio neraspoložen, njegove pudlice su lajale, pa sam jedva čekala da završim - prisetila se voditeljka u razgovoru za medije.

Inače, Suzana je jednom prilikom rekla da su joj plaćali da ide na večere sa uglednim muškarcima, odnosno da se samo pojavi u restoranu.

- Te večere su bile galantne i uvek na nekim lepim događajima u centru grada. Ništa vulgarno, da ne pomisli neko svašta! To je bilo otmeno društvo, naravno mi smo se znali, pa ne mislite da bih otišla tek tako samo sa nekim nepoznatim čovekom u restoran? Nisam toliko pukla - objasnila je voditeljka.

Autor: Pink.rs