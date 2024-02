Šokirala priznanjem!

Nakon duže pauze i napuštanja grupe “Hurikejn“, Ksenija Knežević, vratila se na javnu scenu, a tom prilikom otkrila je kada je više zarađivala u grupi, ili nakon nje.

- Sad ništa ne zarađujem, vidi se nemam šta da jedem, šalim se. Rekla sam sebi, koliko god glupo zvučalo, šta manifestujete to će da se desi, neću da se bavim samo muzikom, što se ne bih bavila i reklamama i kampanjama, nekim modelingom. Onda mi se javilo nekoliko agencija iz inostranstva i radim i to. Neću umreti od gladi. U jednom momentu su mi dosadile tezge, sve je isto, ponavlja se, a ja to ne mogu, tako da sam morala da stanem, da se odmorim i da se posvetim i nekim drugim stvarima umetnosti - rekla je ona, a onda je otkrila čime se bavila tokom pauze.

- Sviram klavir, slikam, crtam... Interesovanja su mi svestrana. Guši me da idem na aerodrom, kući, nastup. Nisam mogla. Želela sam da se posvetim mojim dragim ljudima i nečemu drugom dok još dobro izgledam - istakla je Ksenija.

Pored drugačijih pesama ona radi i na autentičnom stajlingu.

- Pokušala sam u novom spotu da izimitiram ikone dvehiljaditih godina koje ja najviše volim. U tom fazonu sam želela da ide i pesma. Pokušala sam sa celim stajlingom- lančićem, frizurom, svime da dočaram tadašnju scen u- kaže ona, te dodaje da će se Knez obradovati, jer je on u tom vremenu i dalje.

- Knez je skroz u tom fazonu, on je ostao u devedesetim, tako da mislim da bi se njemu svidelo. I sa stavovima je ostao u devedesetim, ali dobro, on je onako pravi ćale - rekla je ona.

Nedavno je izbacila duetsku pesmu sa mladim pevačem Dinom.

- Inače ne pratim ne trening, nisam znala kako da uđem tamo, da vidim ko je sve u trendingu, a jedno vreme nisam bila aktivna, tako da nisam znala ko je šta izbacivao, ali sad mi je javio Din da smo u trendingu i drago mi je. Ako je to neko merilo za uspeh pesme, onda mi je drago. Meni je bitno da mi se pesma svidi, a na prvu sam rekla, okej snimamo. Htela sam da dam podršku i njemu i mnogo mi se sviđa kako peva - kaže pevačica i dodaje:

- Uvek sam za to da treba podržati mlađe koje kreću u sve ovo, da vide da nije sve bauk, da smo mi pristupačni i jedva sam čekala da snimim sa nekim. Zanimljivo mi je što je hteo da snimi to samo sa mnom, Sarom Jovanović ili njegovom devojkom Mahrinom i onda mi je to baš imponovalo. Sve je brzo proteklo, snimili smo u mesec dana. Sviđa se ljudima, šta ćeš bolje - iskrena je bila Ksenia, kojoj je ova pesma veliki povratak na estradu.

- Samo sam nestala, umem da radim to i u životu, inače sam takva. Meni ne to treba, radim sve iz stomaka i znam šta treba da uradim, šta ne. Kada odem, otišla sam sa razlogom, a kad se vratim, vratila sam se sa razlogom. Imam neko šesto čulo.

Volela bih da odem na Evroviziju

Zajedno sa grupom “Hurikejn“, Sanjom Vučić i Ivanom Nikolić, predstavljala je Srbiju na “Evroviziji“, a nove pesme je već poslušala.

- Predobre su pesmu. Breskvica ima svu podršku, Konstrakta takođe, Tejadora moja dobra drugarica... Iva Lorens, moja drugarica iz detinjstva. Mnogo se njih prijavilo i drago mi je što će ljudi da čuju te pesme i što će neko da ode u Švedsku. Ko god da ode želim mu svu sreću. To je prelepo iskustvo - rekla je ona, koja na takmičenje nije stavila tačku.

- Možda se prijavim sledeće godine, volela bih mnogo, ovaj put sama šta ću. Mislim da bi mi bilo teže, jer je sva odgovornost na tebi, ali imalo bi čar, jer se skupilo iskustvo, i što sam bila sa tatom i sa njih dve i upoznala tolike ljude i sve iz organizacije i spremna sam da odem i sama, ali ne ove godine.

Želela bih da uskoro postanem mama

Pevačica je već dugo u skladnoj vezi, ali do nekog narednog koraka još nije došlo.

- Zamišljam sebe naravno da se ostvarim kao majka, ali nije mi čovek ni zaprosio, videćemo. Ne aludiram ništa, nego me stalno pitate za svadbu, i on je čovek možda pogledao i dalje me nije zaprosio. Osma godina je u pitanju, ali šalu na stranu, nije nam ni bitno. Da se ostvarim kao majka, doćiće kada bude došlo, tek sam sad snimila pesmu, pustite me da uživam - rekla je Ksenia.

Autor: Pink.rs