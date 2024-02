KOLAPS U ŽIRIJU ZVEZDA GRANDA! Snežana Đurišić i Saša Popović zaratili kao nikad pre, Bosanac dolio ulje na vatru! HAOS!

Duel Rijada Rahmanovića i Nikole Petraćkovića izazvao je opšti kolaps i svađe u žiriju „Zvezda Granda“, a pale su i teške reči sa svih strana.

Prvo su oko Rijadove pesme žestoko zaratili Saša Popović i Snežana Đurišić, a na kraju su uvrede razmenili Viki i Mili.

Rijad je odneo pobedu u ovom duelu, pa je sa šest glasova prošao direktno dalje, dok će se Nikola za opstanak u takmičenju boriti u baražu.

Ni Bosanac koji je autor pesme koji je pevao Rijad nije birao reči, pa je izeno nekoliko kritika na račun njegovog pevanja.Marija je u svom izlaganju istakla da je Rijad po njenom mišljenju bio bolji, a Nikoli je zamerila izbor pesama, dok se Bosanac odmah uključio i objasnio kako treba da se peva.

-Meni su bili tu negde, obojica su imali nekoliko faulova koji bi se na kantar mogli izmeriti. U načelu su bili jako dobri, Rijad je u prvoj pesmi bio odličan, druga pesma je zamka. U strofi je adrenalin, a refren je bukvalno priča, a ti si tu bio visok. U refrenu si bio falš na mnogim mestima, prva pesma fantazija. Pekar je meni bio odličan, izašao si iz svadbarske varijante i počeo da čaprkaš po modernom – kazao je Bosanac.

Zatim je Ana Bekuta pohvalila oba takmičara i iznela nekoliko zamerki na račun pevanja, a onda je reč dobila Snežana koja je opasno zaratila sa Popovićem.

-Neosporno je da su obojica imali najbolji nastup do sada. Rijade, sve je bilo u redu, složila bih se sa Bosancem za ovu drugu pesmu. Svi idemo na foru da pevamo malo mirnije, pa onda u refrenu drugačije, zato je i rekao da je ova pesma zamka. Ti češ to čuti i nije to neka tragična greška -rekla je Sneža, a Saša se odmah nadovezao:

–Ma kakva zamka? Ajde beži bre! – kazao je Sale, a Snežana odgovorila u svom stilu:

-Ti ne možeš da pričaš o tome jer nisi pevač. Ko te je šta pitao?

Iako su svi u momentu pomislili da su raspravili ovu temu, Saša je otkrio da je za vreme snimanja te pesme baš bio sa Bosancem, a onda se nastavio haos.

-Pa ja sam bio sa Bosancem u studiju PGP-a kada se snimala ova pesma. Kada je Bosanac snimao pesmu sa Halidom. Vraćao ga je Bosanac nekoliko puta kada su snimali i sve mu je to govorio. Ovaj dečko je otpevao onako kako je Bosanac tražio od Halida – kazao je Popović, a onda je Snežana odbrusila:

-Hoćeš da ućutiš više? Ne mogu da pričam od tebe. Ovaj dečko je dobar pevač i to treba da zna.

Iako je Bosanac dao već svoje mišljenje dodao je da je Nikola pogrešno izgovorio jednu reč, dok je Saša Popović rekao da nije bitno, a ta rečenica je razbesnela Bosanca.

-Kako nije bitno, muzika je pedanterija u umetnost! Ako je muzika za tebe samo lova i za mene je lova – kazao je Boske, a Saša mu je žestoko odgovorio:

-Pazi matorog jednog ludaka. Ja to podržavam što ti kažeš, zato sam i rekao.

Na kraju su mentori dali svoje završne reči, a Viki je nakon ovog duela bila zadoviljna ishodom glasova, što nije čest slučaj.

-Što se tiče pekara, ovo je njegova deseta jubilarna sezona. Mi se stvarno trudimo i uspeli smo. Napredovali smo i pevački i sa izgledom i energijom. Slažem se sa ovim što je Bosanac rekao da su obojica bili podjednaki – rekao je Mili, a Viki se nadovezala.

-To što pričaš Mili nema pojma! Oni nisu bili podjednaki. Ćuti bre, vodi računa šta pričaš, to nema pojma. Ti sebe rušiš, to nema dalje – zaključila je Viki.

Autor: Pink.rs