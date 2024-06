Haos ne prestaje: Aneli i Janjuš žestoko ratuju, Bela kuća na nogama! (VIDEO)

Pale teške reči tokom današnje debate!

U Beloj kući ne prestaje haos zbog odnosa Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša, a mnogi sumnjaju da su toliko dugo opstali jer su se nadali dobrom plasmanu.

- Meni je on pričao da nikad nije bio par poput nas - rekla je Aneli.

- Ona samo laže, kanalila me je za sve. Ona sve ovo koristi protiv mene - vikao je Janjuš.

- On je meni pričao da niko bio poput mene i njega, da smo totalno drugačiji. Kad je bila reč o Anđelu i Aniti, on me je pitao da li stvarno mislim da bi oni pobedili, a onda je tad bila favorit. Šta sam jas tebi radila? Iznela sam ovde istinu o tebi? - pitala je ona.

- Koju istinu? Maltretirala si me ovde i ovo mi namerno gurnula pred kraj. Htela si da te vređam i o meni si pričala loše, ja sam budala - dodao je Janjuš.

- Oni bi sve pričali i to niko ne bi znao, dok nije došao dan zaljubljenih i Janjuš napušta zajednički brod - rekao je Mića.

- Ja tad nisam znao gde mi je glava - dodao je Janjuš.

Autor: A. N.