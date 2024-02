TRAGEDIJA! Čuveni glumac izvršio SAMOUBISTVO! Način na koji se sebi oduzeo život ŠOKIRAĆE VAS!

Njegovo telo je pronađeno nakon što je izvršio samoubistvo trovanjem ugljen-monoksidom

Australijski glumac Gregori Čarls Rivers preminuo je prošlog petka u 58. godini. Kako navode strani mediji, njegovo telo je pronađeno nakon što je izvršio samoubistvo trovanjem ugljen-monoksidom u selu Tai Au Mun, 2. februara 2024. godine.

Rođen u Kvinslendu, Rivers je tokom osamdesetih godina prošlog veka preselio u Hong Kong gde je ostvario zavidnu karijeru igrajući u preko 40 ostvarenja. Među filmovima u kojima je igrao izdvaja se akcioni triler "Man on the Edge" iz 2022, gde je glumio sa legendarnim hongkonškim glumcem Simonom Jamom. Takođe, čuveni glumac je delio kadar sa Džekijem Čenom u komediji iz 2021. "All U Need Is Love".

Rivers nije odmah krenuo putem glume, već je prvo stekao diplomu medicine na Univerzitetu New South Wales pre nego što se okrenuo umetnosti glume. Ovaj neobičan put ka glumačkoj karijeri dodatno je obogatio njegov životni put i doprineo raznovrsnosti njegovog talenta.

Podsećanja radi, Gregoriju je 2017. godine dijagnostikovan karcinom kože nakon što je primetio otok s desne strane uha. Prošao je kroz operaciju i ostao je bez karcinoma nakon toga. Godinu dana kasnije dijagnostikovana mu je aritmija. Njegovo srčano stanje bilo je toliko ozbiljno da je morao proći kroz dva kruga operacija, akumuliravši dug od vrtoglavih 800.000 hongkonških dolara.

Autor: Pink.rs