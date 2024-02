Šok za šokom!

Ekipa emisije "Premijera Vikend - Specijal" i reporter Nemanja Vujičić posetio je Sarajevo i rođenu sestru aktuelne učesnice "Elite" Aneli Ahmić, Situ Ahmić, koja je ekskluzivno za premijerne kamere otvorila vrata doma u kom živi sa svojom decom i Anelinom ćerkom Norom, odlučivši da stane na put svim lažima koje je u medije i javnost plasirao Anelin bivši suprug, Asmin Durdžić.

Naime, u nastavku razgovora, dotakla se toga šta zapravo Aneli zna o Asminu, kao i Asminovog braka sa njenom sestrom.

- Sada si izjavila da Aneli ima stvari koje ne želi da kaže o njemu i ko je čovek koji je bio i koji je i dalje tvoj zet - pitao je Nemanja.

- Ja ću samo malo vam reći, ne želim u to da ulazim, ne želim da vodim te bitke. To su stvari koje su se događale kada su oni gore zajedno živeli. Kada nisu imali novac, oni nisu imali za kutiju cigareta, kada je ona zvala i nas kao porodicu da pomažemo, kada mu je davala svoj novac. Aneli je došla gore sa svojim novcem, imali smo oca kao podršku koji je dobro stajao, bio je vazda vredan i radio je. Nažalost, preminuo je pre godinu dana. Došla je sa svojim auto gore, koji je on nagovorio da prodaju, pa je i tu muljao i petljao i uzeo je novac od tog auta. Pokušava da nas predstavi kao bedu i sirotinju, kao dve prostitutke. Jako sam povređena. Uglavnom, on je čovek koji je teški lažov, teško ćete upoznati takvog manipulatora. Aneli je brzo ostala trudna, mi smo brzo provalili kakav je on po tome što nam je ona pričala. Čitala mu je poruke između njega i oca, videla je da se bavi varanjem i prevarama, ali smo je uvek pritiskali da sačuva tu porodicu. Nadali smo se da će se nešto promeniti. Da je zet, on moj zet više nije, moj zet on ne može više biti. On je samo Norin otac - rekla je Sita.

- Od kada ti sa njim nisi u lepim odnosima, da li sukob postoji od davnina ili od kada je Aneli odlučila da javno kaže sa čime se suočila - pitao je Nemanja.

- Od kada je Aneli ušla, od prve noći, krenuo je da udara na mene, jer je smatrao da ja izbacujem dokaze koje je Aneli imala i da ja držim njen profil. Meni je Aneli govorila da je kroz brak često mene vređao u njihovim svađama, često je mene spominjao, ničim izazvan, čak sam ih mirila kada su se svađali, on bi mene zvao i plakao, kukao i molio da razgovaram sa njom. On je oduvek ljubomoran na nas, na celu našu porodicu i na sve što mi imamo i nemamo probleme koje ja imam. Što ja radim pošteno i legalno, što on ne radi. To su neki kompleksi koji se vuku iz detinjstva, to su mi ljudi koji se dublje razumeju u tu psihologiju rekli, da ta sva patologija laganja i sve što on može da osmisli, tipa da sam ga ja muvala pre Aneli, boleština teška. To je kompleks niže vrednosti - rekla je Sita.

- Kako je izgledao njihov zajednički život - pitao je Nemanja.

- Ona je prvi mesec ostala trudna. Jednostavno, ne možeš nekoga koga voliš svog da kažeš: "Ostavi to, budi samohrana majka, napusti". Uvek daješ ljudima šansu, znam mnogo ljudi koji su se promenili na bolje, pogotovo kada su osnovali svoju porodicu...Oni su imali okej život, putovali su, voleli su se, imali su puno šala internih, stvarno su se voleli, tako je izgledalo. Imali su i svađe, ko ih danas nema?! U početku je bilo teško jer nije hteo da radi, bio je u depresiji, bio je u dugovima. On je njoj počeo da piše na fejsbuku, tako su se upoznali kako ja znam. Ona je gore došla u Austriju za vreme korone, ona je ostala trudna i tada je počela da saznaje mnoge stvari. Na primer, da stan u kome žive nije uopšte njegov stan, nego je pod kirijom. Onda je saznala da ima sina, a ona je sve to saznavala od oca, jer kada bi se otac i on posvađali, oni su tada bili dobri. Oni su bili okej, ali je on hteo da ih rastavi. Njegova majka je dolazila u kuću i podmente minđušu kada Aneli nije bila tu, bilo je raznih splekti. Oni su ljudi kojima nijedna snajka neće odgovarati.

- Da li si se čula s nekim od njegovih bliskih ljudi - pitao je Nemanja.

- Ne, nemam kontakt ni sa kim i ne želim...Na početku je on došao u Sarajevo, mi smo se našli, sedeli smo, pričali, pokušali smo da damo intervju koji nije prošao dobro. Ja sam samo tražila da prizna da su se venčali verski i da prizna da je do zadnjeg momenta bio sa Aneli i Norom, a ne što je pričao da je samo napravio dete i ostavio je nju. Ne, on to nije hteo da prizna.

Autor: N. Ž.