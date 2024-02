Pevač Halid Bešlić u braku je već više od četiri decenije, a neretko se hvalio činjenicom da mu je supruga Sejda najveća podrška kako u privatnom životu, tako i u karijeri.

Halid je jednom prilikom za domaće medije otkrio kako je upoznao suprugu.

- Kad sam upoznao ženu, pevao sam u kafani i snimio prvu pesmu. Ona je radila u fabrici čokolade, pa sam joj rekao da napusti posao, ali zato sam imao odgovornost prema tome - rekao je pevač svojeveremno za domaće medije i dodao:

- Zahvaljujući tome 40 godina smo zajedno i ne mislimo se rastati do smrti. To je i ljubav i navika, ali što čovek više stari, sve se više voli. Sve i da hoćemo, nećemo se.

Halid i Sejda iz braka imaju sina Dina koji je sad već uspešan poslovan čovek i ponos svojih roditelja.

Ipak, u njihovom odnosu nisu uvek cvetale ruže. Naime, pevač je otkrio da je njegova supruga u početku bila veoma ljubomorna i smetalo joj je što on nastupa do jutra. Nije mogla da prihvati to što se on vraćao kući kada je ona već bila spremna da ode na posao.

- Ona je počela da mi drži lekcije kako ne može tako, kako nije u redu da se tako ponašam, da joj je svega preko glave. A onda je to čula tašta i ustala. Rekla joj je: "Znala si da si se udaješ za pevača!" Sejda je shvatila, pa je tako i prestala rasprava. Da tašta nije bila na mojoj strani, ko zna kako bi se naš brak završio - ispričao je Halid svojevremeno.

