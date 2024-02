Šokirala sve!

Pevačica Vera Matović godinama je u skladnom braku sa harmonikašem Ratomirom Raćom Matovićem. Iako godinama žive u srećnom braku, pevačica se nedavno javno požalila da joj suprug retko kad deli komplimente. Sada je gostujući u emisiji ''Premijera - Vikend sepcijal'' otkrila kakve je užasavajuće poruke dobila zbog te izjave, ali i oko čega se svađa sa mužem.

- Dobila sam kritike, pisali su mi: ''Ko da joj kaže da je lepa, kad je ružna...''. Svašta su mi pisali. Šta ima da mi govori svaki dan da li sam mu lepa... Dame, nemojte da nasedate na cveće, nego da vam budu verni - rekla je Vera i ispričala kako izgleda njena svađa s mužem.

- Trebalo je da unesemo neko ozvučenje u garažu i sad ne može on, ne mogu ni ja. Jedva unesemo to, a premoreni, on viče na mene, ja na njega i onda se posvađamo... Nisu to svađe da bi se razveo neko, nego eto... - otkriva pevačica.

Autor: Pink.rs