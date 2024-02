'ZAPROSIO ME JE POSLE 12 DANA' Žena ostavila Peđu Jovanovića zbog poroka, palo pomirenje, Ana progovorila o njihovoj vezi! (FOTO)

Pevač Peđa Jovanović otkrio je da je godina za nama za njega bila jedna od najlepših jer je uspeo da se izbori sa svojim porokom zbog kog ga je i žena napustila, a sa kojom je na kraju uspeo i da se pomiri.

Predrag i Ana zajedno imaju troje dece, a supruga našeg pevača na svom Instagram profilu napravila je jednu retrospektivu njihovog odnosa, uz zajedničku sliku koju je postavila.

- Upoznali se 2007. godine, zabavljanje 2007, veridba 2007 godina, svadba 2008., još uvek zajedno 2024. godina. Preciznije upoznali smo se 2.9., a pitao me je da se udam za njega 14.9. posle samo 12 dana. I sada smo 17 godina zajedno.

Podsećanja radi, Peđa je nedavno otkrio da ga je žena ostavila zbog problema sa alkoholom, ali da mu se na kraju ipak vratila.

- Problem sa alkoholom je svakako jedna tema koja je ogromna i pričam javno o tome. Imao sa problem za koji sam u jednom momentu mislio da ne mogu sam da se izborim sa njim. Mislio sam da mi je potrebna stručna pomoć, ali sam ipak uspeo sam – kazao je Peđa jednom prilikom.

Oduka da prekine put kojim je pošao za njega je bila teška, ali jednina ispravna kako bi se vratio na stare staze uspeha.On priznaje da je shvatio da ima ozbiljan problem, a sada je po njegovim rečima drugi čovek u odnosu na period od pre nekoliko godina.

- Jednostavno sam preko noći rekao da neću više da konzumiram alkohol. Sa ove tačke gledišta, samo je bilo teško to što sam dugo odlagao. Kao samo ovo veče još da se opustim i to tako ide u nedogled i tako je duže trajalo. Shvatio sam da mi to ne treba, kako sam to rešio, moja karijera ide uzlaznom putanjom, nema više onih mamurluka, ne boli me glava. Ne grize me savest gde sam bio i šta sam radio, ne postoji otrov više u organizmu koji me je kočio – kazao je on jednom prilikom.

Autor: Pink.rs