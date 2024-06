HOĆE DA ME BIJE AKO... Peđu Jovanovića NAPAO pijani gost na nastupu!

Peđa Jovanović progovorio je o neprijatnim scenama na nastupima usled preterane konzumacije alkohola gostiju.

Iako je bilo raznih situacija, istakao je da je uvek pronalazio rešenje i način da smiri tenzije.

– Ja svakako gledam ako se bilo kakva situacija desi, da je neko malo više popio, pa je zahtevniji. Recimo nismo mu otpevali pesmu na vreme ili hoće odmah, a pre njega ima pet naručenih. Znam da smirim situaciju, naporno jeste i treba imati čelične živce i uglavnom sam hendlovao to kako treba. Dešavalo se da neko preti da hoće da me bije ako mu ne otpevam odmah pesmu, ali to se rešava, kažem: „Brate, smiri se, koju hoćeš pesmu?“. Izbegavam maksimalno te situacije – ispričao je Peđa.

Jovanović je otkrio da je sam sebi uvek bio najveća podrška tokom teških situacija.

- Najveća podrška definitivno sam sam sebi. Kad niko ne veruje u mene, ja verujem i mislim da ću sve da izguram – istakao je on.

Autor: Milica Krasić