Naš poznati pevač za dlaku izbegao batine: Obelodanio detalje agonije kroz koju je prošao na nastupu!

Peđa Jovanović otkrio je da je na svom nastupu imao jako neprijatnu situaciju!

Peđa Jovanović jedan je od dokaza da pevačima nije uvek lako da odrade nastup, pogotovo kada su gosti konflikti.

- Ja svakako gledam ako se bilo kakva situacija desi, da je neko malo više popio, pa je zahtevniji. Recimo nismo mu otpevali pesmu na vreme ili hoće odmah, a pre njega ima pet naručenih. Znam da smirim situaciju, naporno jeste i treba imati čelične živce i uglavnom sam hendlovao to kako treba. Dešavalo se da neko preti da hoće da me bije ako mu ne otpevam odmah pesmu, ali to se rešava, kažem „Brate, smiri se, koju hoćeš pesmu?“. Izbegavam maksimalno te situacije - ispričao je on za "Grand" i dodao:

- Najveća podrška definitivno sam sam sebi. Kad niko ne veruje u mene, ja verujem i mislim da ću sve da izguram.

Podsetimo, Peđa je i sam imao problem sa porocima, a zbog alkohola ga je ostavila i supruga.

- To je jedan period mog života gde sam ja, da kažem, više voleo da popijem. Nisam sad nešto ponosan na taj period života, ali apsolutno mi ne smeta. Meni je jako drago što sam ja prošao sve te da kažem i uspune i padove i nekako sam sazreo kroz to neko predavanje alkoholu. To naravno, sa ove tačke gledišta je bilo preterivanje zaista, ali mi je opet drago da sam to prošao i da sam video kako ne treba. I ne zameram nikome ko me danas gleda kroz to. Bilo je tu raznih nekih situacija gde sam se ja stvarno ponašao, znate ono kako je kad čovek popije i ja izađem na binu, pa se nešto teturam po bini, mislim da sam faca, kad vratim film to je samo smešno - rekao je on tamo između ostalog.

Autor: A. N.