'MENE JE BOG TADA POSLAO KOD DOKTORA...' Teodora Džehverović za Pink.rs otkrila sve detalje nedavne operacije ciste na jajniku, a evo šta je imala da poruči o RATU s Emom Radujko: Bilo mi je krivo što je to pričala o meni! (VIDEO)

Evo i kako je reagovala na natpise o vezi s poznatim košarkašem.

Pevačica Teodora Džehverović pojavila se večeras na proslavi sedmog rođendana emisije ''Ekskluzivno'' i tom prilikom govorila o proslavi rođendana, nedavnoj operaciji ciste na jajniku, kao i ratu sa Emom Radujko. Na samom početku, pevačica se osvrnula na proslavu svog rođendana.

- Bilo je sjajno. Prošli sam nešto na brzinu proslavila i rekla sam da rođendan stvarno treba da gledam kao poseban dana, da se s društvom malo napijem... Ja život ne mogu da zamislim bez nekih bliskih ljudi - otkrila je Teodora, a onda se prisetila kroz kakvu je agoniju nedavno prošla zbog operacije ciste na jajniku.

- Operacija je trajala kratko, ali ono što je moglo da se desi je ne tako lepo, ja znam da je mene Bog tada poslao na pregled i hvala Bogu da se sve dobro završilo... Svi su bili zabrinuti jer sam ja otišla ne pregled i nisam očekivala... Imala sam bolove danima pre toga. Pisale su mi masovno devojke, imala sam 5 dana bolove pre toga i tog dana kad sam otišla na pregled išta me nije bolelo. Doktor me je pozvao da dođem i kad me je pregledao na Badnji dan rekao mi je da moram da se operišem i da ostajem u bolnici - kaže pevačica i otkriva kako ove godine provodi Dan zaljubljenih, a na pitanja o dečku, košarkašu Maticu Rebecu nije želela da govori.

- Dan zaljubljenih ću provesti kao i svaki drugi dan. Radno u studiju. Ne želim da pričam o tim navodima. Ništa nisam ni potvrdila, ni demantovala, samo sam rekla da ne želim da pričam o tome - rekla je Džehva i progovorila o navodnom ratu i svađi sa koleginicom Emom Radujko.

- U dobrim smo odnosima, nas dve se nikad nismo posvađale i nisam želela nikakve medijske ratove, zaista. Ja sam samo želela da neke stvari nisam očekivala, ali ne bih da produbljujem. Samo sam reagovala na taj njen intervju i onda je to ispalo kako je ispalo. Bilo mi je krivo što je na taj način pričala o meni... Nas dve smo se videle možda 5, 6 puta - poručila je pevačica za Pink.rs.

Autor: Pink.rs