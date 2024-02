PARE JE TROŠIO NA IZLASKE, A ONA GA JE IZDRŽAVALA! Žena fudbalera otkrila kakav su život vodili njih dvoje na početku veze i NJEGOVE KARIJERE!

Golman Milan Borjan i njegova supruga Snežana Borjan sada uživaju u luksuznom životu, ali nekada nisu imali tako lagodan život.

Snežana i Milan su počeli da se zabavljaju 2015. godine, a on tada nije zarađivao kao danas. Njegova supruga je svojevremeno otkrila da ga je izdržavala na početku njegove karijere.

- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - pričala je Snežana.

Snežana Borjan je tada otkrila da su joj prijatelji govorili da ne treba da se uda za njega.

- Posle godinu dana zabavljanja odlučili smo da se venčamo 2016. Prijateljice su mi govorile: "Kako sada da se udaš kada si na vrhuncu karijere? On nije uspešan sportista." Govorila sam da me to ne zanima jer imamo ljubav, zahvaljujući kojoj može sve da se postigne. Tako je i bilo - izjavila je Snežana tada.

Inače, Milan Borjan i njegova supruga Snežana napravili su svoju oazu mira na obodu Zemuna, gde sada žive sa svojom decom.

Naime, bračni par izgradio je luksuznu kuću, koju su opremili po najnovijim standardima, a Snežana na svom Instagramu neretko deli kadrove iz vile. U kući se nalazi i teretana, u kojoj oboje vežbaju, a koja je opremljena sa svim spravama.

