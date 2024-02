'KAD SMO SE UGLEDALI, ON JE...' Vanbračni sin Marinka Rokvića progovorio o njihovom prvom susretu: Evo ko stoji iza svega!

Pevač Marinko Rokvić 6. novembra 2021. godine izgubio je bitku sa opakom bolešću, a iza sebe je ostavio brojne hitove, unuke i tri sina - Nikolu i Marka koje je dobio u braku sa Slavicom i vanbračnog sina Daria.

Marinku je porodica uvek bila na prvom mestu, te se uvek trudio da svoje sinove održi na okupu, pa samim tim oni se i dan danas drže zajedno i posećuju. Ipak, javnost je uvek intrigirao odnos sa Marinkovim vanbračnim sinom, koji se nikada nije eksponirao u javnosti. Dario se nakon pevačeve smrti oprostio od njega emotivnom porukom.

"Teška srca govorim zbogom legendi. Počivaj u miru, tata. Volim te. Pazi na nas dok se ne sretnemo ponovo", napisao je on.

Dario je bio u sjajnom odnosu sa sa ocem i polubraćom, a za to je najviše zaslužna Slavica Rokivć, supruga pevača koja je oduvek slovila za posebnu ženu kojoj je na prvom mestu uvek bio sklad u porodici.

Inače, Marinko je 1980. godine imao avanturu iz koje je rođen njegov najstariji sin Dario. Godine 1984. Marinko upoznaj Slavicu, sa kojom se potom venčao i dobio sina Nikolu, a dve godine kasnije Marka.

Marinko je jednom progovorio o aferi iz koje je dobio dete.

"To se desilo... Mislim desilo se kako se desio. On se rodio iz nekog, da kažem, susreta. To nije bila veza niti zabavljanje, pa ja jednostavno nisam bio siguran da je dete moje. I zato sam rekao da mi je tad bila ta pamet ja bih odmah otišao i proverio. Međutim, mladost, ludost... Ja tad nisam bio ni oženjen", ispričao je Marinko svojevremeno za medije.

Slavica je dobila veliku podršku i simpatije javnosti kada je nagovorila Marinka da prizna Daria, sina kojeg je dobio u vanbračnoj vezi, koji danas sa celom porodicom, a pogotovo sa braćom, ima harmoničan odnos.

Za razliku od nekih svojih kolega, Marinko nikada nije želeo da opovrgne očinstvo, te je otvoreno priznao da ima naslednika koji je rođen u Sarajevu, iako je veza sa njegovom majkom Milom bila kratkog daha.

"Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sledeći put smo se videli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio", ispričao je jednom prilikom Dario, koji se davnih dana sa majkom odselio u Kanadu.

Mada nisu imali zajedničko detinjstvo, Nikola, Marko i Dario imaju veoma blizak odnos i posećuju se kad god mogu: "Za to što smo ovakav 'trojac' možda je najzaslužnija njihova majka Slavica. Vodila me je sa njima na letovanje, na Marinkov novogodišnji nastup... Svaka joj čast, neko drugi me ne bi tako prihvatio".

Dario o ocu

Dario je sa Marinkom bio u kontaktu do njegove smrti.

"Bio je jako ponosan na sve nas, šta smo postigli i kako smo dobri roditelji prema našoj deci. Velika je stvar što smo bliski. I moja, Markova i Nikoilna deca su bliska. Sinovi ne slušaju Marinkove pesme, jer ne govore srpski, ali su svesni da je njihov deda bio velika zvezda", otkrio je Dario i priznao: "Od oca sam nasledio da sam vredan, ali ne i talenat za pevanje".

Dario i danas živi u Kanadi, oženio Portugalkom Nadiom koja mu je podarila dva sina: Romea i Matea.

Inače, Slavica se uvek trudila da ne pravi razliku između Nikole, Marka i Dara.

"Kažu da kruška ne može da padne ispod drveta jabuke. Za vašeg oca i mene porodica je bila svetinja. Ponosna sam majka jer ste ti, Marko i Dario sa svojim predivnim ženama i dečicom napravili male hramove ljubavi od svojih porodičnih gnezda gde svaka molitva iz srca i duše prerasta u životnu radost", poručila je Slavica i dodala:

"Radujmo se zajedno, deco moja draga", reči su koje je Slavice Rokvić uputila i Marinkovom vanbračnom sinu. Ona je ovim gestom oduševila korisnike Instagrama i dobila veliki broj lajkova za komentar.

