Aktuelni učesnik "Elite", Darijan Radomirović u rijaliti ušao je sa, tada predstavivši je vanbračnom suprugom, Snežanom Jovićić, sa kojom je nakon nekoliko meseci odnosa ipak odlučio da raskine, te su od tada počeli da iznose jedno o drugome prljav veš.

Naime, njihovi ratovi ne jenjavaju, već poprimaju poprilično velike razmere, te "kante prljavog veša" konstantno istresaju za crnim stolom, a u kojima gledaoce ostave šokiranim. S obzirom na to da je Darijan ušao u vezu sa Miljanom Kulić, mi smo pozvali Snežaninu majku Vericu, koja je za naš portal na samom početku razgovora poželela Miljani i bivšem zetu sreću u vezi i ljubavi ali, kako kaže, da Darijan bude što dalje od njene ćerke.

- Ja ću da im poželim svu sreću ovog sveta, samo Darijan što dalje od mog deteta...Kako je nije iskoristio?! Ona je prodala lično njen auto da bi platila njegove dugove koje je on napravio za struju. Koji je on ugostitelj ako ti ne znaš da treba da imaš deklaraciju za meso?! On je imao restoran posebno, njegov se vodio na njega, mislim da je u aprilu ili maju prebacio na Snežnu. Oni su se u februaru upoznali, u martu su počeli da žive zajedno, imao je mnogo problema sa tim lokalom. Kada je Sneža počela s njim da živi, on je dobio neko meso, šta je već ne znam, gde je primio tu porudžbinu i onda je došla inspekcija i zatvorila je. To je taj restoran koji se vodio na njega, pa da ne bi platio silne kazne, on je prebacio posle na Snežu. To su osnovne stvari koje mora da zna, nije njemu Sneža slala inspekcije kao što on priča - rekla je Snežina mama.

Darijanovi navodi da je Sneža zvala centar za socijalni rad kako bi se dete oduzelo njenoj sestri. Nije tačno, to nije tačno. To je bilo 09. februara prošle godine kada je dete prvi put završilo u hraniteljskoj porodici na dva dana, jer je njena sestra napravila uveče dar mar sa njenim bivšim, gde je bila na psihijatriji, ona, sestra. Niko nije Snežu ni zvao, ja mislim da je nju pozvala hitna pomoć, ne mogu sada da kažem iskreno, dok je ona stigla od Velike Krsne do Smedereva, dete je već završilo u hraniteljskoj porodici. Nisu hteli ni Draganin otac, a ni maćeha, da uzmu to dete da bude kod njih. Darijan sve što priča ono, ono su sve laži. Ja nijedno dete nisam ostavila...Sneža je imala šest godina kada smo ona, njen otac, Dragana i ja otišli u Smederevo. Živeli smo tamo pet godina i posle toga smo se mi rasturili. Jesam se ja preudala posle, sa njim sam živela 20 godina i hvala Bogu ćerki sada pravimo punoletstvu. Sudski je pripalo, pošto nisam imala stalni posao, pripala su deca njemu, ali sam ja plaćala redovno alimentaciju i sve ostalo. Nisam ja nijedno dete ostavila. Sa Snežanom jesam u dobrim odnosima, sa Draganom ne. Pretprošle godine mi je napravila haos u kući u Smederevu. Ona je zanemarivala decu i došlo je između mene i nje do fizičkog kontakta, ja sam joj rekla da izađe iz kuće. Sa unučićima razgovaram, ali sa njom ne. Meni je plinska boca bila u kući, a deca su ostajala sama u kući. Dragana ih je ostavljala u kući - objasnila je ona.

Darijanova mama, Bahrija, za Pink.rs tokom današnjeg dana osula je rafalnu paljbu po Sneži, te smo Vericu odmah upitali kako ona gleda na te uvrede, što nije sprečilo ni Snežinu majku da stane u ćerkinu odbranu.

- Ona se razbolela?! Ona se posvađala u grupi sa nama, u "medvedićima" kada je bilo na samom početku, kada je Darijan prosio za kaafu i cigare. Ja kažem: "Pošaljite im 200gr kafe i cigare. Ja odavde (Nemačka) ne mogu tek tako da pošaljem", jer se meni ne isplati da plaćam 70 evra za to. Prva svađa Sneže i Darijana, ja sam pitala: "Zašto ga zovu na jutjubu Bebica 2", ona je mene napala, ne mogu da vam kažem kojim rečnikom. Jeste, ona je bila u medvedićima i ona je Snežin fan - rekla je ona, te je na temu čuvenog "Stefana":

- Stefan će da ga tuži, da! To je bivši Snežin dečko, čovek s kojim je ona živela i koji sada ima porodicu. Tužiće ga jer je nazvao vibrator "Stefan". Priča tamo o licima o kojima nije trebao. Ja sam dobila informaciju da će da ga tuži. Nema potrebe da ga uzima u usta, niti šta god kada ima svoju porodicu. Nisu mogli zajedno, rasturili su se i to je to. Darijan je takav lažov, takav manipulator. Koje nemačke papire on ima?! Nema ih uopšte, laže da ima nemačke papire - rekla je ona.

Ponovo smo je upitali kako gleda na navode Darijanove majke, ona je istakla da se i ona razbolela, tj. razjasnila je da je zbog laži njenih sina njoj pozlilo.

- Ona bi trebala da povede računa kako je sina vaspitala. Da onako, prošle nedelje, ja sam se razbolela isto tako, što je njen sin pričao laži o meni. Bila sam kod lekara, nije mi bilo dobro...Jeste, pozlilo mi je, kome ne bi pozlilo da se onako dere tamo kod bazena kao nenormalan - zaključila je ona za Pink.rs.

Autor: N. Žugić