Od kako je kročio u Belu kuću, aktuelni učesnik "Elite", Ivan Marinković i njegova supruga, Jelena Ilić Marinković, vode rat epskih razmera sa Žanom Omniom Malinković, u kom pljušte žestoke uvrede i optužbe. Naime, sve je počelo od toga kada je Ivan za crnim stolom izneo da ga je Žana oralno zadovoljila u školskom dvorištu, što je ona oštro demantovala. Marinković je u ceo sukob uvukao i svog kuma, Ćatu, koji je za Pink.rs, demantovao Ivana, istakavši da je on ovakvu stvar izmislio, te i da to koristi kao svoje "oružije" u svađama sa njom.

S druge strane, tokom jedne emisije "Pitanja novinara", Žana je pozvala svog brata Miloša i njihovog druga frizera da se oglase po pitanju navoda koje je ona iznela, a to je da je Marinković, u danima kada je bio mlad, imao gej aferu, što je on oštro demantovao.

Žanin brat Miloš se oglasio za naš portal, te je tom prilikom istakao da zna za njegovu aferu sa nekim muškarcima jer, kako je istakao, njegov drugar je bio svedok da je napadao na toj privatnoj žurki, davnih dana, nekog momka i da su imali seksualne odnose.

No, međutim, sada se za naš portal oglasio i frizer kog je Žana iz "Elite" dozivala da progovorio, Šadi Al- Shrafeen, koji je otkrio sve o Ivanovoj tzv. "gej aferi" i šta on to zna, a što do sada javnost pak, nije saznala.

- Evo da počnemo na temu Ivana Marinkovića, koga ja tada nisam ni poznavao već i moj prvi susret u gej klubu koji se nalazio ispod Brankovog mosta, klub na dva nivoa, ja sam tada prvi put došao i bio pozvan od strane urednika. Sad kad bi imenovao koga sam u tom periodu sreo i video, pa mislim kada bih ti sve ispričao, goreo bi Balkan. Tako da, ja nisam ni poznavao Ivana Marinkovića, već sam ja bio u takozvanom VIP separeu odvojenom sa svojim društvom. U jednom trenutku sam čuo tada da su videli Ivana Marinkovića sa tim jednim likom u toaletu kako ga oralno zadovoljava. On je bio baš, da ne kažem sad, u nekom svom stanju alkoholisanom ili pod dejstvom nekih supstancama.

Moj drug koji živi u Švajcarskoj se zaljubio u njega, kog ne bih imenovao, a ja tada nisam ni znao ko je Marinković, već kada sam čuo da je suprug pevačice Goce Tržan, još veći šok. A dečko koji je bio moj dobar drug, znam da ga je finansirao, jer je on radio uz Švajcarskoj i bio je kod mene u gostima. Mi smo i dan danas prijatelji, a on je po struci kopilot i tad sam mu ja rekao da ne ulazi u priču sa njim, jer je počeo baš da ga iskorišćava za novac. Tako da mogu i na poligrafu da potvrdim sve ovo, jer mimo Žane i Miloša i njene sestre, ja sam sa njima odrastao i za moju seksualnu orijentaciju, kada sam prvi put ušao u sve to, prvi je znao Miloš Ljubenović. Svi su bili u čudu jer, jeste da sam ja bio sa ribama, ali sam osetio isto tako da me muškarci privlače i nisam krio to nikada, ali nisam se nikada javno eksponirao, pa ni oko posla, a šta radim sa nekim u krevetu, to je moja stvar - rekao je on, te je i otkrio da li je on imao nešto sa Ivanom ili pak, njegov drug:

- Ja nisam imao ništa sa njim, ali dovoljno je što sam čuo i video, nije bio moj tip (smeh). Da, tvrdim, moj dobar drug je te večeri u klubu oralno zadovoljio Ivana Marinkovića u veceu i za to mogu da idem na poligraf - zaključio je Šadi za Pink.rs.

Autor: N. Ž.