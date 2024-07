Nije se iselila! Ivan Marinković otkrio da li je podneo zahtev za razvod od neverne Jelene: Sad joj je bitno samo da se baci u promet

Ivan Marinković otkrio je za Pink.rs detalje svog prvog kontakta sa još uvek zakonitom suprugom Jelenom Marinković, koja ga je u "Eliti" prevarila sa Urošem Rajačićem.

Kaže da još uvek niko nije došao po Jelenine stvari.

- Nije se iselila, verujem i da neće. Ona je takva, sve tako ostavlja, verujem da neće ni da dođe. Tu su čarape, gaće... Niko ništa nije uzeo od njenih, jok. Ona svoju prošlost tako ostavlja, ali nije ni važno, ako bude htela, tu sam. Čuli smo se vezano za neke stvari, razmenili brojeve telefona u vezi sa nekim dugovanjima, to smo rešili. Ima neka suđenja, poslao sam joj to, samo poslovno.

Na pitanje da li je već preduzeo pravne mere kako bi stavio tačku na brak koji je s Jelenom sklopio 15. septembra prošle godine, Ivan kaže:

- Ne znam gde sam, nisam se čuo sa advokatom još, ali hoću, naravno. Valjda će to da ide lagano, nadam se. Možda ću se već danas čuti sa njim.

Zanimalo nas je i kako komentariše to što je Uroš Rajačić rešio da se povuče iz odnosa sa Jelenom zbog priča o njenoj prošlosti, koju su mu predočili prijatelji i članovi porodice nakon što je napustio "Elitu".

- To sam video negde, ali u suštini baš me zabole uvo. Ona je pokazala ko je i šta je, ni to joj nije bitno. Sada joj je bitno samo da se baci u promet, čak mi je to i rekla:"Da li ću biti sa njim ili ne, boli me uvo, idem sad u izlaske", to mi je rekla ono veče. To je, očigledno, ona.

Podelio je sa nama i utiske o Rajačiću - tek po izlasku saznao je stvar koja ga je šokirala.

- Sinoć sam joj poslao snimak jedan, kojim sam užasnut. Pitao je Zola u jednom trenutku Uroša da li će prihvatiti Beku, na šta je on rekao:"Koja bre Beka?! To je pas kojeg sam šutirao, to je jedini pas kojeg ne mogu da vidim očima". To sam primetio i tada, sad kad vratim film... Dok je Beka bila tu, sve vreme ju je šutirao i marširao, ali ne kao ovi, koji su nas provocirali namerno, nego onako stvarno... Taj kreten očigledno ne voli životinje. To sam joj poslao, da vidi za koga se opredelila.

Kako nam je rekao, njegovi prijatelji šokirani su onim što ga je zadesilo u "Eliti".

- Non-stop sam na telefonu, stižu mi poruke... Ne znam. Ko god me je sreo od najboljih drugova rekao mi je:"Je l' moguće ovo, šta je bre ovo?! Neka je, i treba, bolje da je tako", klasika. Već mi je lakše, utuvljujem sebi u glavu da je to trebalo tako da se desi, da to nije ni bilo kako treba, da me ona apsolutno ne zaslužuje. Sad, koje su moje teorije u glavi, zbog čega je sve to tako, to sad nije ni bitno. Verujem da je imala neki plan i cilj. Neka joj je srećan put - rekao je Ivan za Pink.rs.

Žaninog muža prijavio policiji Ivan je tokom superfinala ušao u žestoki sukob sa Žanom Đorđević Maliković, te je u jednom trenutku čak moralo da ih razdvoji obezbeđenje. Istog jutra otišao je u policiju kako bi i njenog bivšeg muža Bobanca prijavio zbog pretnji. - Prijavio sam ga, čekam odgovor. Dogovorio sam se sa inspektorom, treba da mi javi šta i kako, prijavio sam odmah. O Žani sam sve saznao ko je i šta je, objavio sam na stori kako se k*rvala i šta je radila. Sa njim ću pravnim putem, policija će to da reši, tako da neka vode računa - rekao je Marinković.

Autor: D. Tanasijević