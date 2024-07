Kakva karma: Ivan Marinković odlučio da se razvede zbog preljube na dan rođendana bivše žene Goce Tržan koju je optuživao za neverstvo!

Ivanu Marinkoviću noćas se srušio svet, kada je saznao da mu je supruga Jelena Marinković u "Eliti" bila neverna s osam godina mlađim Urošem Rajačićem. Odmah je doneo odluku da se po hitnom postupku razvede - baš iste večeri kada je njegova bivša supruga, pop zvezda Goca Tržan, koju je optuživao za neverstvo, sa svojim suprugom Rašom Novakovićem slavila jubilarni 50. rođendan.

Ivanu je sinoć, u poslednjem "Pretresu nedelje" u "Eliti" predočeno sve - ljubavnik Uroš priznao mu je u oči šta je radio sa njegovom suprugom Jelenom, nakon čega je Ivan uplakan izleteo iz Bele kuće, a potom počeo da lomi, dok je Jeleni poručio da sledi razvod i njeno iseljenje iz njegovog stana u Beogradu.

- Nisam to očekivao. Ja sam rekao realno da je taj snimak ličio na flert i da se svi slažu, ali sam rekao koliko je verujem da me to ne zanima, jer ćaska sa svima. Ja sam toliko siguran u nju da mi to nije ličilo, pitao sam je posle da li ima još nešto i rekla je da nema. Sa kim sam ja živeo? Je l' poenta sve što drugi pričaju? Da je htela da se useli u moju gajbu i potroši moje pare. Nju čeka nasledstvo od tate, pa ko me j*be. Je l' moguće da si ovo uradila, bože moj šta se meni dešava. Je l' moguće ovo bre, pa sve sam ti dao u životu. Šta si mi dala druže? Ja ovo ni na filmu nisam video, šokiran sam - pričao je, između ostalog, slomljeni Ivan.

Baš u isto vreme, njegova bivša supruga Goca Tržan, sa kojom ima ćerku Lenu, sa kojom takođe nema kontakt, slavila život i ljubav. Na jednom prestoničkom splavu upriličila je feštu za porodicu i prijatelje povodom svog 50. rođendana, a sa njom su, očekivano, slavili ćerka Lena i suprug Raša Novaković.

Podsetimo, Goca i Ivan razveli su se 2011. godine, a Marinković je u više navrata javno blatio bivšu ženu i iznosio čak i njihovu intimu. On je u "Eliti" otkrio da se razveo jer mu je Goca, navodno, bila neverna, u čemu ju je "uhvatio". S druge strane, Goca je nedavno za Alo rekla da ne podnosi kada se u medijima njegovo ime vezuje za njeno.

- "Oduvala" bih bivšeg muža. Da mi se makne iz vidokruga. Već 13 godina trpim ozbiljno medijsko nasilje, zahvaljujući njemu, iako sam 13 godina razvedena od njega. Samo četiri godine smo bili u braku. On je, po rijalitima, zahvaljujući tome što sva što priča o meni, njemu su dali određeni novinari savet da ide i da blati i da priča kojekakve gluposti, da bi ušao u medije. Volela bih kada bi neko stavio njegovo ime i prezime, a da ne piše bivši muž Goce Tržan. Evo, neka piše otac deteta Miljane Kulić, ne znam, učesnik rijalitija, čovek koga je tukao Aca iz Amadeusa... Eto, to bih volela. To bi mi baš značilo - poručila je nedavno Goca.

Autor: PINK.RS