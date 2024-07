Pogledajte snimak iz njegovog stana! Ivan Marinković posle javne preljube gužva i baca Jelenine fotografije s venčanja (VIDEO)

Ivan Marinković rešio je da se otarasi svih uspomena na nevernu suprugu Jelenu Marinković, koja ga je pred milionima gledalaca prevarila s osam godina mlađim Urošem Rajačićem u "Eliti".

Marinković se po završetku "Elite" vratio u svoj stan, gde je sve do ulaska u rijaliti živeo sa svojom suprugom Jelenom. Sada je na toj adresi sam, a kako bi se što pre oporavio od javnog poniženja i izdaje, rešio je da se otarasi svega što bi ga sećalo na Jelenu.

Veliku pažnju na Instagramu privukao je Ivanov snimak, na kom se vidi kako gužva i baca svoje i Jelenine zajedničke fotografije, među kojima su i one sa njihovog venčanja, od prošle jeseni.

Podsetimo, on je juče za Pink.rs istakao da Jelena još uvek nije došla po svoje stvari, niti je nekog svog poslala da ih preuzme.

- Nije se iselila, verujem i da neće. Ona je takva, sve tako ostavlja, verujem da neće ni da dođe. Tu su čarape, gaće... Niko ništa nije uzeo od njenih, jok. Ona svoju prošlost tako ostavlja, ali nije ni važno, ako bude htela, tu sam. Čuli smo se vezano za neke stvari, razmenili brojeve telefona u vezi sa nekim dugovanjima, to smo rešili. Ima neka suđenja, poslao sam joj to, samo poslovno - rekao je Ivan za Pink.rs i dodao:

- Ona je pokazala ko je i šta je, ni to joj nije bitno. Sada joj je bitno samo da se baci u promet, čak mi je to i rekla:"Da li ću biti sa njim ili ne, boli me uvo, idem sad u izlaske", to mi je rekla ono veče. To je, očigledno, ona.

Autor: D.T.