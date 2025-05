Dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Slovačke Roberta Fica u Moskvu, na obeležavanje 80. godišnjice Pobede je herojski čin, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„U naše vreme, posebno ako govorimo o Vučiću i Ficu, to je prosto herojski čin, praktično. Herojski čin, zaista, jer je to pokazivanje svoje suverene volje da se oda dužno poštovanje Danu Pobede, bez obzira na neprikriveni, neobuzdani pritisak – to je dostojno najvišeg priznanja“, rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara kako protiče obeležavanje Dana pobede s obzirom na pretnje inostranim liderima koji su doputovali u Moskvu.

On je dodao da su mnogi inostrani lideri doputovali u Moskvu, bez obzira na pritisak koji je na njih vršen.