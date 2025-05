Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je nazvao posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Slovačke Roberta Fica Moskvi činom herojstva, uprkos otvorenom pritisku.

Mnogi lideri su doputovali u Moskvu, bez obzira ne pritiske, dodao je on.

Na Crvenom trgu bili su prisutni komandanti jedinica DNRK koje su učestvovale u oslobođenju Kurske oblasti, istakao je Peskov.

- To su bili oficiri najvišeg ranga, odnosno to su bili komandanti koji su obezbeđivali učešće korejskih vojnika u operaciji oslobođenja Kurske oblasti - rekao je on.

Slovački premijer Robert Fico doputovao je zaobilaznom rutom u Moskvu, kako bi učestvovao u događajima posvećenim 80. godišnjici Dana pobede, nakon što je Litvanija zatvorila svoj vazdušni prostor za njegov avion, a druge baltičke zemlje uvele slična ograničenja.

- Veliki broj ljudi je došao ovde uprkos pritisku koji je vršen. U naše vreme, posebno ako govorimo o Vučiću i Ficu, ovo je jednostavno čin herojstva, jer pokazati svoju suverenu volju da se oda počast sećanju na Dan pobede, uprkos otvorenom, neobuzdanom pritisku, dostojno je najviše ocene - rekao je portparol ruskog predsednika.

Autor: Dalibor Stankov