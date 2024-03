Peskov: Srbi su zaslužili aplauz

Srbi su naša braća, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na Svetskom omladinskom festivalu.

"Srbi su naša braća i sestre. Srbi su herojski narod. Njima treba aplaudirati. Posebno Srbima iz Republike Srpske", izjavio je Peskov.

Republika Srpska nije država, već entitet, ali to ne znači da nije narod, istakao je on.

"To je narod koji svi treba da poštuju", objasnio je pres-sekretar.

Po njegovim rečima, svi treba da ispunjavaju tačke ugovora koji su svi potpisali.

On je podsetio da je nedavno predsednik Vladimir Putin imao sastanak sa Miloradom Dodikom.

"Putin je u potpunosti podržao izbalansiran, čvrst stav Dodika. Ovo je primer kada mali narod, čuva svoj suverenitet bez obzira na monstruozni pritisak i dalje stoji na nogama", dodao je on.

Kako je istakao, Rusija poštuje ekonomske preferencije Republike Srpske - oni traže profitabilna područja saradnje.

"Rusi će uvek biti sa vama", zaključio je Peskov.

„Cenimo hrabrost kojom naši srpski prijatelji brane suverenitet“

Razvoj odnosa Srbije sa državama Evropske unije ne predstavlja nikakvu pretnju za Rusiju, rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje u vezi sa izjavom Analene Berbok da zarad suzbijanja ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu, „stvari sad moraju da se pokrenu unapred“ i da je proširenje EU na region „geopolitička nužda“.

„Evropska unija nije vojna organizacija, to je više ekonomska organizacija“, izjavio je portparol Kremlja za RT Balkan i dodao:

„S druge strane, zabrinjavajuće je kada iste te države EU, i zajedno i pojedinačno, i uz pomoć SAD i bez njih, vrše neprikriven grub pritisak i na Beograd i na Republiku Srpsku“.

„Visoko cenimo hrabrost s kojom naši srpski prijatelji čuvaju svoj suverenitet“, istakao je Peskov.

Takođe, Rusija se s poštovanjem odnosi prema ekonomskim težnjama Srbije koja traži izlaz u radu i saradnji, naveo je Peskov i dodao da je Moskva spremna da razvija odnose i da sa Beogradom ima „stabilnu i dinamično rastuću saradnju“.

Pored toga, na Srbiju se vrši pritisak i u sferi bezbednosti, a to je nešto sasvim drugačije, ukazao je Peskov.

„Već nekoliko decenija se ne prekida kretanje vojnih NATO struktura prema istoku, ka našim granicama, što za nas predstavlja pretnju. Ne možemo da zatvaramo oči na to“, poručio je portparol Kremlja.