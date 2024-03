Peskov: Rusija je u ratu nakon što se Zapad umešao na strani Ukrajine

Nakon što se Zapad umešao u specijalnu vojnu operaciju na strani Ukrajine, specijalna vojna operacija je prerasla u rat, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Mi smo u ratu. Da, to je počelo kao specijalna vojna operacija, ali čim je tamo formirana grupa, kada je kolektivni Zapad postao učesnik na strani Ukrajine, za nas je to postao rat. Uveren sam u to i to svako treba da shvati - rekao je Peskov u intervjuu listu Argumenti i fakti.

On je dodao da je za Rusiju sada najvažnija bezbednost ljudi na teritorijama koje je kako je naveo, de fakto okupirao Kijev, prenosi agencija RIA Novosti.

Dodao je da će Rusija nastaviti da deluje tako da vojni potencijal Ukrajine ne bi ugrožavao bezbednost njenih građana i teritorije.

Peskov je takođe naglasio da Rusija ne može da dozvoli postojanje države na svojim granicama koja je dokumentovala svoju "nameru da upotrebi bilo kakve metode" za, kako je rekao, okupaciju Krima i novih regiona, navodi ruska agencija.