'KAD TI DOĐU SA 500 EVRA, TI PLAČEŠ...' Pevač otkrio šta mu najviše smeta na slavljima, a od ovoga beži: Ograničen sam!

Isak Šabanović sa zahvaljući specifičnim vokalu i rokernol repertoaru proslavio u „Zvezdama Granda“, međutim, ne krije da na svojim nastupima peva i narodnjake, za koje smatra da mu ne idu baš od ruke.

Pevač smatra da se ne snalazi tako dobro u tom žanru.

- Ja tvrdim da to ne umem, ali to se vama sviđa, to je lepo. Ja otpevam na svoj način, nemam nijedan triler, pa se zapitam. Dobro ,Aco Pejović i Aca Lukas nisu narodnjaci, ali opet znaju da zapevaju narodnjake, ali ne mogu još uvek da se merim sa njima, treba mi još godina, ali tražim takve neke obrade, njih slušam, pa koliko skinem, skinem, šta da radim - rekao je Šabanović i otkrio da li ga to ograničava na nastupima:

- Ograničava me u tome da ne mogu Šabana da pevam, ima lepih pesama. Ja volim tako kad je neko društvo, pa da zapevam „Žal“ ili „Da li čuješ mila“, to nije za masu, nego za nas. Nemojte da snimate i to je to. Zato što volim tako neke narodnjake, sad što ne umem da ih pevam, ne možemo svi da znamo i jedno i drugo. Kad ti dođe neko sa 500 eura, ti plačeš jer ne znaš - rekao je kroz smeh.

Poznat kao veliki emotivac, priznaje da ne može suzdržati osećanja kada čuje pesme pokojne muzičke legende Džeja Ramadanovskog.

Autor: Pink.rs