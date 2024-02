Predsednik Aleksandar Vučić dodelio orden Mirku Kodiću nakon velike tragedije! Posebnu nagradu dobile i ove pevačice!

Velika čast!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dodelio je danas povodom Dana državnosti, odlikovanje među kojima su i pojedine ličnosti iz sveta estrade. Naime, među 107 lica iz različitih sfera, iz sveta muzike i estrade ove godine čast da budu odlikovani u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike imaju Zorica Brunclik, Mirko Kodić, Lepa Lukić i Aleksandra Kovač.

Lepa, Zorica i Mirko su dobili "Zlatne medalje za zasluge", zahvaljujući svojim dugim karijerama i doprinosu narodnoj muzici.Lepa Lukić i Mirko Kodić svoju karijeru započeli su još sedamdesetih godina od kada su prisutni na javnoj sceni, dok njihova koleginica Zorica Brunclik ima malo manji radni staž u muzici, od njih.

Mirko je pre nekoliko meseci doživeo porodičnu tragediju, kada mu je iznenada preminuo sin, nakon čega se potpuno povukao iz javnog života.

Biografije:

Mirko Kodić - rođen je 29. novembra 1957. godine u Jasenovu kod Svilanjca. Sa suprugom Silvijom živi u Beogradu. Njegov talenat za muziku roditelji su otkrili vrlo rano, te su mu kupili prvu harmoniku. Učio je da svira kod Vitomira Životića, a prvu singl ploču sa pesmama „Resavski vez“ i „Ljubišino kolo“ objavila je Diskografska kuća „Diskos“ iz Aleksandrovca 1979. godine. Iste godine je objavio i prvi album pod nazivom „Kola Mirka Kodića“. Od tada do 2002. godine snimio je albume „Zaljubljeno srce“, „Dijamanti Mirka Kodića“, „Svirački merak“, „Harmoniko moja“ i druge.

Lepa Lukić - rođena je u selu Miločaj, pokraj Kraljeva 13. januara 1940. godine. Završila je srednju poljoprivrednu školu. Prvi uspeh je doživela 1964. kada je snimila pesmu "Od izvora dva putića", koju je komponovao Petar Tanasijević. Njeno pevanje karakteriše lakoća, nepogrešiva intonacija i veliki broj muzičkih ornamenata.

Snimila je mnogo trajnih snimaka izvornih pesama: Bosioče moj zeleni, Bere cura plav jorgovan, Oj livado, rosna travo, Hvalila se lipa kod bagrema, Lojze se reže, Tekla reka Lepenica, Bulbul mi poje, Zlatibore, moj zeleni bore, Na livadi čuva Mara stotinu ovaca, Djevojka sokolu zulum učinila...Takođe, mnogo njenih pesama su evergrin hitovi: Od izvora dva putića, Oj, meseče, zvezdo sjajna, Što kapiju nisi, dragi, zatvorio, Čaj za dvoje, Srce je moje violina, Zorane, Varaš me, varaš me, Pevam i tugujem, Izvini, ali mnogo mi je žao, Šaran ćilim vijugama, Opančići na kljunčiće, Lepotan, vragolan, Ne pitaj me, Ljudi, ko zna leka srcu mom, Oplakana ljubav, Ne živi se hiljadu godina...Zorica Brunclik - jedna je od najtiražnijih pevačica sa prostora bivše Jugoslavije. Rođena je 29. juna 1955. godine u Beogradu kao najstarija i jedina ćerka, a ima i tri mlađa brata. Pošto su se roditelji vrlo brzo razveli, detinjstvo je provodila kod majke u Smederevu gde je siromašno živela i kod očeve familije u Beogradu gde je imala sve što je želela.

Otac joj je poreklom Slovak. Međutim, kada je krenula u školu, majka joj je zabranila da ide kod oca koji ju je i dovodio samo da bi napakostio bivšoj supruzi.

Autor: Pink.rs