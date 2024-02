MC STOJAN OBELODANIO FOTKU S LEPOTICOM UZ REČI "VOLI ME, VOLI'': Šuška se da mu je to nova devojka! (FOTO)

Reper Marko Stojković, javnosti poznatiji kao MC Stojan, važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na javnoj sceni.

Mnoge poznate dame snimile su duet sa njim, a za pojedine se spekulisalo i to da su bile u tajnoj vezi sa reperom.

Ipak, Stojan se u javnosti nikada nije pojavio sa lepšom polovinom. Kada su ga pitali za devojke, govorio je:

- Imao sam i veike ljubavi, ali i kombinacije. Najlepše je kada su uključene i emocije, ali u današnje vreme je to retko. Kad sam bio manje popularan, više sam se trudio oko devojaka. Kao mlađi sam znao da odvedem i tri devojke u apartman - izjavio je pevač nedavno.

Igleda da je to ostalo u njegovoj prošlosti. Sada je na Instagramu objavio fotografiju u zagrljaju devojke. Reč je o prelepoj brineti, sa kojom se Marko snimao za Instagram stori dok joj je pevao svoju pesmu "Voli me, voli me".

Autor: Pink.rs