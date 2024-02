STIŽE JOŠ JEDNA BEBA U DOM RADANOVIĆA?! Slobina Jelena spomenula PRINOVU, pevačeva HIT reakcija pokrenula glasine o TRUDNOĆI! (FOTO+VIDEO)

Supruga Slobe Radanovića, Jelena, zaintrigirala je mnoge izjavom o prinovi, nakon čega su krenule spekulacije da postoji mogućnost da je u drugom stanju.

Njih dvoje pozirali su za medije pred početak gala slavlja koje su organizovali i dali kratku izjavu.

Jelena je odgovorom na postavljeno pitanje o trudnoći zaintrigirala novinare, a Slobina reakcija bila je dovoljna da mnoge navede da je njegova supruga već u drugom stanju.

- Ju, jel vi to meni nešto slutite - rekla je mlada, a Sloba je na to klimnuo glavom da bi potom Jelena priznala da priželjkuje žensko dete, ali ono što je svima privuklo pažnju je da su, čim je postavljeno to pitanje prekinuli intervju.

Podsetimo, gala slavlje Slobe i Jelene Radanović održava se u jednom luksuznom restoranu na Ada Huji, a među zvanicama se našao veliki broj estradnjaka.

Autor: Pink.rs