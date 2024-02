'SPREMNE SU NA SVE, ŠLJAM!' Taki Marinković progovorio o Asminovom PORNO snimku na kojem TVRDI da je Anelina sestra Sita! Udario NIKAD ŽEŠĆE!

Juče je kao bomba u javnosti odjeknula vest o porno snimku bivšeg muža aktuelne učesnice "Elite", Aneli Ahmić, ASmina Durdžića, koji je isplivao u javnost, a na kom, kako on kaže, se nalazi sa Anelinom rođenom sestrom, Sitom Ahmić.

Naime, Sita Ahmić se tokom današnjeg dana u više navrata oglasila tim povodom, te je oštro demantovala Asminove tvrdnje te će i, kako sama kaže, Durdžić odgovarati pred sudom za takve tvrdnje. Takođe, kako je sama otkrila, dobro se raspitala i shvatila je da Asmin može čak, ukoliko se utvrdi da su njegove tvrdnje netačne, završiti i iza rešetaka.

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa Takijem Marinovićem, ocem Maje Marinković, koji je za naš portal prokomentarisao ovo dešavanje.

- Ako je to ona, ništa me ne iznenađuje. Isto je on izjavio da se prodavala za 70 evra, tako da su one spremne na sve. Sve što oni izjave, možemo samo da prokomentarišemo tako da taj šljam nema podlogu da tuži. Ako je to Sita na snimku, ništa me ne bi iznenadilo. Vidimo da su spremne na sve. To nam se prezentuje na portalima i po novinama. Ja te vračare nikada nisam ni čuo ni video pošto su one Majini fanovi

