'MOGAO SAM DA SPASIM KSENIJU' ŠOK priznanje Zvezdana Slavnića: Zvala me je dok sam bio u zatvoru! Evo kako je izgledao njihov poslednji razgovor!

Bivši rijaliti-učesnik koji je obeležio "Zadrugu 6" Zvezdan Slavnić, koji je još u mladosti bio upamćen po vezi s pevačicom Ksenijom Pajčin, prvi put je progovorio o njihovoj mladalačkoj ljubavi i Ksenijinom tragičnom kraju, koji bi možda bio drugačiji da je Slavnić bio na slobodi, a ne u zatvoru.

Naime, Zvezdan je u jednoj emisiji otkrio da je pre Ksenijinog ubistva u nekim njenim emisijama u kojima je gostovala osećao kao da ga ona doziva da je pozove, što on tad nije bio u mogućnosti. Slavniću je ostalo ono večno pitanje da li bi njegov poziv promenio njen tragičan ishod.

- Poslednji put sam se čuo sa njom pre 20 godina, pričali smo kako je, šta, je l' sve OK. Kad se njoj desila ta tragedija, bio sam u zatvoru, video sam te neke njene poslednje emisije i činilo mi se da me dozivala tada da je pozovem, nisam bio u mogućnosti, ne što nisam hteo. Pomogao bih i nekom koga ne poznajem, a ne njoj, koja mi je obeležila jedan deo života - priseća se Slavnić, koji je posetio njen grob kad je izašao iz zatvora.

- Kad idem na groblje, idem zbog mog pokojnog druga koji je sahranjen blizu Ksenije. Dva puta sam otišao na njen grob i to kad sam izašao iz zatvora. Ne volim da idem tamo. Žalosno je što se sve tako izdešavalo. Ona je moja ljubav iz detinjstva i uvek ću to poštovati. Ne volim da pričam o tome, ne volim čak da puštam ni njene pesme jer bi svako to shvatio drugačije - rekao je Slavnić.

Autor: Pink.rs