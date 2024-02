KOSTA OTKRIO KADA JE PRVI PUT POMISLIO DA NAPRAVI ZLO: Očeve pištolje i pun ranac metaka uzeo je posle jednog jezivog događaja

Kosta Kecmanović po prvi put progovorio o planovima za masakr koji je izvršio i otkrio kada je počeo da razmišlja o zločinu.

Kosta Kecmanović (14) dečak ubica sa Vračara koji je 3. maja prošle godine ubio devetoro dece uzrasta od 11 do 14 godina i školskog čuvara (53), a petoro vršnjaka i nastavnicu istorije (52) zverski ranio, u bolnici je otkrio šokantnu stvar jednom od lica sa kojim je bio u prilici da razgovara.

Kosta je priznao da je o svom bolesnom planu počeo da razmišlja nakon što se desio masakr na Cetinju kakav Crna Gora nije prethodno zapamtila.

Kosta Kecmanović izvršio je masakr u OŠ ''Vladislav Ribnikar''

Vuk Borilović (34) je pre više od godinu i po dana ubio deset ljudi i šestoro ranio. Ubio je svoje podstanare, mladu majku Natašu Martinović i njene sinove Marka i Mašana stare 8 i 11 godina, a onda njihovog kuma, pa svog ujaka. Nadalje je pucao narednih 45 minuta.

Ubijao je i ranjavao sve koji su mu se našli na putu, kao i u policajce koji su nastojali da ga savladaju i uhapse. Jednog od hrabrih policajaca masovni ubica je ranio, a onda je ubijen budući da je bio pretnja za sve pošto nije hteo da se preda.

Dečak iz Beograda koji se pretvorio u monstruma je i sa decom iz razreda pričao o toj tragediji koja je pogodila Cetinje, saznaje Republika.

- Da. Deca iz njegovog tadašnjeg odeljenja su pričala koliko je strašno to što se dogodilo u Crnoj Gori, a on je zbijao šale na račun tog masakra. To mi je ispričao sin tek nedavno - prepričao je otac jednog dečaka koji je sa Kecmanovićem išao šest godina u školu, sve dok Kosta nije otišao iz odeljenja u školskoj godini masakra koji je izveo.

- To automatski znači da je još od avgusta 2022. u glavi razvijao bolesni plan plan. Po ugledu na Vuka Borilovića monstruma sa Cetinja on je oko devet mececi kasnije zavio u crno isti broj porodica. To je verovatno slučajnost, ali kad podrobnije sagledamo situaciju i jedan i drugi su u prvom naletu na jednom mestu ubili četiri osobe. Borilović majku sa sinovima i njihovog kuma, a Kosta dve dežurne devojčice, radnika obezbeđenja škole i jednu vršnjakinju koja je iz toaleta izašla da vidi šta se dešava kada je čula pucnjavu. Ubili su isti broj ljudi, i ranili takođe isti broj - zgroženo kaže Beograđanin.