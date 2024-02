Bez ustezanja!

Nakon što je bivši momak Mione Jovanović Stanislav Krofak izneo pregršt uvreda na račun Nenada Aleksića Ša, za portal Pink.rs oglasio se Aleksićev otac, Zoran Kiza Aleksić kako bi dao sud o novonastaloj situaciji.

Podsetimo, Krofak nije štedeo reči kada je u pitanju Aleksić.

- Je*aću mu mater, stavite kavez unutra. Boriću se sa njim jednom rukom da ga isprebijam. Šta me više spominje idiot? Živela je sa mnom i sve zna, a taj jazavac me nije ni video. Kada bi me video u*akio bi se u gaće - istakao je Krofak.

Lepo neka stane pred ogledalo i vidi kako izgledaŠa su mnogi pretili, a to su rijaliti priče. Ja ne smatram to ozbiljno. Ako je ozbiljan, Ša nije repa bez korena, tu smo mi, njegova porodica. Ne znam da li on zavidi mom sinu, ne želim da uzdižem mog sina, ali moguće je da želi da bude rijaliti priče. Što se tiče veze mog sina i Mione, mislim da će opstati - kazao je Kiza.

Autor: S.Z.