On je običan vodoinstalater: Taki Marinković opleo po Stanislavu kao nikada do sad, nazvao ga starletanom, pa optužio da je pikirao Maju! (VIDEO)

Bez ustezanja!

U novom izdanju emisije ''Pitam zta druga'' gost voditeljke Anastasijue Buđić bio je otac Maje Marinković, Taki Marinković koji je prokomentarisao aktulne teme u Beloj kući.

- Kako ti se dopala svadba Mione i Stanislava? Maja je pokazala blagu ljubomoru, da li si je primetio? - upitala je voditeljka.

- Ja volim naše običaje da vidim. Svadba je bila lepa, ali uvek postoji malo ljubomore. Nije ispao na kraju neki veliki problem - istakao je Taki.

- Da li bi voleo da je Maja bila na Mioninom mestu? - upitala je voditeljka.

- Ne, on je običan vodoinstalater. Čovek bez stava - kazao je Taki.

- Da li misliš da ima emocija između Mione i Stanislava? - upitala je voditeljka.

- Mislim da su se oni dogovorili, jer su svingeri oboje. Čuo sam da je bivla učesnica Elite rekla da je i Miona išla u svinger klubove sa Stanislavom. Fina, fina, pa Miona. U Beloj kući ima devojaka koje se prave da su dobre i poštene, a učestvovale su u raznim igrarijama - istakao je Taki.

- Kako komentarišeš to što su pojedini učesnici zamerali Maji jer se ponižavala zbog odnosa sa Stanislavom? - upitala je voditeljka.

- Mnoge devojke su se zbog ljubavi ponižavale tamo, nije ona jedina. Međutim, Stanislav je njen fan, to je jasno kao dan. On je pokušavao da dođe do nje i ona se zaljubila u njega, na moju nesreću. Maja kad izađe, čekaju je ozbiljne stvari, mislim da više nema prostora da juri za muškarcima. Stanislav je običan starletan, da se razumemo. Jurio je Maju, jer je jasno kao dan da kad Maja prođe kroz Budvu, saobraćaj staje - rekao je Taki.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Snežana Zindović